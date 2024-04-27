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美媒體人為川普封口費案作證 承認壓下婚外情報導

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美前總統川普。歐新社
美前總統川普。歐新社

美國「國家詢問報」（National Enquirer）前發行人裴克爾（DavidPecker）今天在法庭作證說，他為了幫前總統川普贏得2016年總統大選，壓下一則有關他疑似婚外情的報導。

路透社報導，這是72歲的裴克爾第3天作證。檢察官詢問，若國家詢問報當時刊登「花花公子」（Playboy）雜誌前模特兒麥道高（Karen McDougal）自稱曾在2006年和2007年與川普有染的報導，是否能大賺一筆。

裴克爾認同這種說法，但他說，在付錢給麥道高後，他選擇不刊登這則報導，因為這不利於共和黨籍的川普在大選中擊敗民主黨籍候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

檢察官史坦格拉斯（Joshua Steinglass）問道：「你壓下這則報導，因為這對候選人川普有利？」裴克爾答是。

這段對話支持了裴克爾先前的證詞。他先前作證說，他與川普競選陣營合作壓下一些外遇控訴，當時川普正面臨多項有關他在性方面行為不當的指控。

77歲的川普在此案中被控偽造商務紀錄以掩飾支付封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）一事，裴克爾是第一位證人。

裴克爾還在證詞中說，國家詢問報出錢買斷兩則類似報導以免曝光，並提醒川普，丹尼爾斯也想出售她與川普外遇的故事。

辯方說，支付封口費是為了不讓川普的家人難堪，不是為了替他助選。川普否認婚外情，對相關指控概不認罪。

曾於1987年到2021年擔任川普商務助理的葛拉夫（Rhona Graff）作證說，她有一次在川普大樓（Trump Tower）看到丹尼爾斯，當時是在川普競選總統之前。葛拉夫還表示，她聽到川普說，他有意讓丹尼爾斯上自己主持的電視實境秀節目「誰是接班人」（The Apprentice）。

葛拉夫說，川普企業的電腦系統裡存有丹尼爾斯和麥道高的電子郵件地址。

葛拉夫走下證人席時，川普與她握了手。

川普的律師波維（Emil Bove）在交叉詰問中企圖破壞裴克爾的可信度。波維詢問裴克爾是否曾提供不精確的證詞指稱川普在白宮針對他處理那些負面報導而向他致謝，這與曾盤問裴克爾的聯邦調查局（FBI）探員報告有所矛盾，報告中提到川普沒有表達謝意。

裴克爾說，FBI的報告可能有誤；他告訴庭上12名陪審員和6名候補陪審員：「我知道自己作證的內容，也知道自己記得哪些事。」

川普是第一位面臨刑事指控的美國前總統，他將於今年11月5日大選再度與現任總統拜登競逐白宮大位。這場審判預計持續到5月，可能也是川普現有4宗刑事起訴中唯一能在大選前完成審理的案子。

大選 婚外情 封口費案 川普

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