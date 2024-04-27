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偷排甲苯有毒廢氣 台中大里印刷廠11年詐8400萬空汙費
台中大里區坤隆行公司從事凹版印刷，製程中會產生甲苯、丁酮等有毒廢氣，公司訾姓負責人為節省處理費成本，竟和蔡姓副總、陳姓經理及程姓員工卻以明顯低於實際用量向政府申報，11年來短繳空汙費8400多萬元，還非法繞流偷排廢氣，檢方依詐欺、空汙法等起訴訾等4人。
檢警調查，訾男（74歲）為坤隆行實際負責人兼總經理，公司從事凹版印刷領有台中市環保局核發固定汙染源凹版印刷作業程序操作許可，因作業製程中會產出廢氣，包括甲苯、丁酮及異丙醇等揮發性空汙，需收集後由管道排放，每季向環保局申報用量、排放量，以計算繳納空汙費。
但訾為節省成本，2011年1月起短報每月、每季原物料進料量，並由陳姓管理部經理（63歲）依許可用量分配後繕打「液體混合設備表」，細部交由程姓員工輸入環保署系統申報，最後也經蔡姓副總經理（54歲）同意，藉此低報短繳。
檢方統計，公司自2011年第1季至2022年第2季止，該公司共有32季低報，短繳金額高達8400萬多元。
全案因環境部中區環境管理中心巡查時，發現坤隆行公司私設非法管道繞流排放廢氣，經監控其申報資料察覺有異，報請檢方指揮後，2022年7月19日至公司位在大里的廠房搜索查獲。
檢方訊時，包括訾姓總經理等4人均坦承短報原物料用量、空汙費，其他員工也證稱，訾有請廠商設置非法排氣管道，因為訾知道設備設計量不足，有廢氣外排。
檢方偵結依加重詐欺得利、空氣汙染法申報不實等罪嫌起訴訾等4人，並請法院就其短繳費用8400萬元不法所得宣告沒收。
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