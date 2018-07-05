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世足輸球小鮮肉J羅哭得傷心 球迷心疼不已

聯合新聞網 文／張皓勛
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J羅流下男兒淚。 擷圖自J羅IG
J羅流下男兒淚。 擷圖自J羅IG
J羅(James Rodríguez)哭了！哥倫比亞昨天在16強賽PK大戰飲恨不敵英格蘭，無緣繼上屆再闖八強，陣中頭號球星J羅也在賽後流下不甘心且難過的男兒淚。他在IG放上一張自己溼了眼眶坐在休息室的落寞身影，並附上心碎的符號表達心情，讓球迷好心疼，該貼文獲近500萬個讚。

26歲的J羅這次第二度參加世界盃，頂著上屆金靴獎頭銜，不料傷勢卻成了他的最大敵人，無法帶領球隊突破上屆8強佳績。

因小腿肌肉緊繃，J羅小組賽首戰僅能從替補席出發，雖第二場和波蘭的決一死戰中他先發上陣，為球隊搶下勝利，但小組賽最後一戰他又舊傷復發提前下場，並無緣在16強賽上場，只能在看台坐壁上觀的他，成了轉播單位焦點，喜怒哀樂表情表露無遺，可惜隊友並無法替他完成夢想。

年少成名的J羅職業生涯發展並不算順遂，雖因上屆世足賽好表現風光加入西甲豪門皇馬，卻因隊上球星眾多而無太多發揮空間。本季租借至德甲拜仁慕尼黑後重新復活，原本希望再度於世足賽場大放異彩，可惜未能如願。

不過，對這位哥國球星來說，或許不必太過傷心，下屆世足他30歲，更成熟的他仍有望再度領軍完成這次未竟志業。另外據西班牙八卦媒體爆料，J羅有位身為俄羅斯女模的女友，他或許不用這麼快離開這傷心之地，因為有他最心愛的人會給他溫暖的擁抱與拍拍。

💔

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哥倫比亞英格蘭J羅

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