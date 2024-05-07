檸檬一斤200元！男買完問別攤「一斤只要80元」怒喊：被當盤子

許多人習慣到市場買蔬果，不過日前有位廚師表示，他想買7顆檸檬要價185元，疑惑問老闆娘「一斤多少錢？」老闆娘回應「一斤200元」，事後原PO氣到跑回去退貨，直呼「哪怕廚藝再厲害，都會被當成盤子」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，傍晚時他到市場挑了7顆檸檬，大小沒有特別大，但老闆一秤卻說將近1斤，算185元，讓他懷疑「一斤多少錢？」結果對方回應「一斤200元」，也因為覺得價格較高，於是原PO告知「我買3顆就好」，這時老闆娘說「沒關係，7顆算你150元就好」，當下他覺得已經秤重了，也不好意思說不要，就花錢買單。

事後他再到其他攤販去問，發現別間一斤檸檬都只要80元，令原PO氣得直呼「以為老闆娘和藹可親，結果是扮豬吃老虎」，他走回去跟店家退貨，並怒罵「賺錢無可厚非，但妳們真的很誇張」。

文末原PO感嘆「這件事告訴我們，哪怕自己廚藝再厲害，都一樣會被當成盤子」。文章曝光後，引發網友熱議「產季的時候3斤可以100元」、「便宜的時候一斤才39元」、「雖然最近檸檬價位偏高，但一斤200元確實太貴了」、「我賣一斤才20元」。

也有網友為店家緩頰「雖然價差很多，但不是同品種，同等級不好比」、「檸檬是季節性的水果，價格會浮動」、「檸檬真的很貴，上次買一顆快30元」、「過年那一陣子無籽檸檬一斤240元至260元，有籽的話沒那麼貴」、「今年檸檬真的是天價，一箱漂亮的要2000多元」。