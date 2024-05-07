「挽回桃園民心」總動員！台電今啟動專案巡檢、跨區支援計畫

桃園半個月停電20次引發關注，台電總經理王耀庭今天上午到台電桃園區營業處，表示將推動專案巡檢，全力加強檢視線路及弱點設備，並啟動跨區支援計畫，從新北、新竹及苗栗等地共4個區處調派區處人力支援，連同增派人力共投入180人，全力推動桃園各項供電改良工程，盼減少事故停電發生。

桃園近期停電頻繁，儘管台電多次強調「停電並非缺電」，也指出桃園停電原因受外力因素占63%、天災因素6%及設備因素31%，相關說法仍引發質疑。桃園市副市長蘇俊賓昨更直指，桃園停電是系統性問題，非個案可解釋。

為挽回民眾信心，台電桃園區營業處長黃志榮和副處長徐丕謀昨兵分二路到現場巡查，今日台電公司更宣布啟動專案巡檢與啟動跨區支援計畫，總經理王耀庭親自到場參加誓師大會。

王耀庭致詞時表示，桃園公共工程多，除捷運、航空城還有許多新建案，造成區處維護量能不足，因此這次至少為期1個月的專案巡檢計畫，特別從新北、新竹及苗栗跨區調派支援人力至少40人，加上桃園原搶修人力120人、自營工班20人，巡檢工作共投入180人，希望能找出問題盡快修復。

王耀庭強調，桃園停電原因並非缺電，實際上桃園饋線數多達1109條饋線，易受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響，饋線數多自然狀況也較多，台電桃園區處為避免事故停電，除經常性維護，也加強山區樹修、海邊加強礙子清洗。

王耀庭說，這次專案巡檢計畫，將推動配電線路設備汰換、自動化開關擴建、實施電纜預防性檢測、強化裸露線路披覆與加強蟻、鼠、鳥害區域阻斷設備等各項改良工程，並跨區增派人力協助桃園實施改良工程，降低停電對民眾的影響，也宣示台電強化改善供電線路的決心。