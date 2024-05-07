快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「挽回桃園民心」總動員！台電今啟動專案巡檢、跨區支援計畫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園半個月停電20次引發關注，台電今宣布推動專案巡檢計畫，全力加強檢視線路及弱點設備。圖／台電桃園區營業處提供
桃園半個月停電20次引發關注，台電今宣布推動專案巡檢計畫，全力加強檢視線路及弱點設備。圖／台電桃園區營業處提供

桃園半個月停電20次引發關注，台電總經理王耀庭今天上午到台電桃園區營業處，表示將推動專案巡檢，全力加強檢視線路及弱點設備，並啟動跨區支援計畫，從新北、新竹及苗栗等地共4個區處調派區處人力支援，連同增派人力共投入180人，全力推動桃園各項供電改良工程，盼減少事故停電發生。

桃園近期停電頻繁，儘管台電多次強調「停電並非缺電」，也指出桃園停電原因受外力因素占63%、天災因素6%及設備因素31%，相關說法仍引發質疑。桃園市副市長蘇俊賓昨更直指，桃園停電是系統性問題，非個案可解釋。

為挽回民眾信心，台電桃園區營業處長黃志榮和副處長徐丕謀昨兵分二路到現場巡查，今日台電公司更宣布啟動專案巡檢與啟動跨區支援計畫，總經理王耀庭親自到場參加誓師大會。

王耀庭致詞時表示，桃園公共工程多，除捷運、航空城還有許多新建案，造成區處維護量能不足，因此這次至少為期1個月的專案巡檢計畫，特別從新北、新竹及苗栗跨區調派支援人力至少40人，加上桃園原搶修人力120人、自營工班20人，巡檢工作共投入180人，希望能找出問題盡快修復。

王耀庭強調，桃園停電原因並非缺電，實際上桃園饋線數多達1109條饋線，易受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響，饋線數多自然狀況也較多，台電桃園區處為避免事故停電，除經常性維護，也加強山區樹修、海邊加強礙子清洗。

王耀庭說，這次專案巡檢計畫，將推動配電線路設備汰換、自動化開關擴建、實施電纜預防性檢測、強化裸露線路披覆與加強蟻、鼠、鳥害區域阻斷設備等各項改良工程，並跨區增派人力協助桃園實施改良工程，降低停電對民眾的影響，也宣示台電強化改善供電線路的決心。

停電 台電 桃園

延伸閱讀

指停電是非核家園惹禍 前核四廠長：聽話的王耀庭何需辭？

台電老總拿員工賣慘 供電討論恐失焦

台電總經理接受慰留 白委張啟楷：巧婦難為無米之炊

台電總經理接受慰留 批停電成政治工具

相關新聞

台電才說要挽回民心…桃園下午又停電！蘆竹上萬戶受影響

桃園半個月停電20次引發關注，台電總經理王耀庭今天上午到台電桃園區營業處，表示將推動專案巡檢，全力加強檢視線路及弱點設備...

「挽回桃園民心」總動員！台電今啟動專案巡檢、跨區支援計畫

桃園半個月停電20次引發關注，台電總經理王耀庭今天上午到台電桃園區營業處，表示將推動專案巡檢，全力加強檢視線路及弱點設備...

抽穗期將至！用水量恐大增 桃園「準黃燈」備戰抗旱

近日連續鋒面為北部帶來豐沛雨量，石門水庫蓄水率已回升到33.5%，不過水情仍不容樂觀。桃園市經發局今天表示，目前預測5月...

才說要不分年齡擴大保障範圍 桃園原住民微型保險2度流標

桃園市政府每年編5百萬元採購原住民微型保險，15歲以上原住民意外身故及失能最高理賠20萬元，意外傷害也有1萬元實支實付，...

台積電帶來發展也帶來問題 竹縣議員轟政府是詐騙集團

新竹縣議員邱坤桶今上午在議會總質詢時痛批寶山鄉都市計畫被延宕多年，無法滿足台積電設廠帶來的居住需求，怒轟「政府是最大詐騙...

桃園龍元宮200周年擴大慶典啟動 2尊神童神將開光永鎮

桃園市龍潭區龍元宮慶祝今年建廟200周年，廟方與地方創生團隊合作，在該廟舉辦神童開光入神儀式，為建廟慶典活動拉開序幕，廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。