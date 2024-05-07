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陳建仁視察竹南離岸風場 強調護國神山需「護國綠能」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場，並登艇出海視察離岸風場 。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場，並登艇出海視察離岸風場 。記者胡蓬生／攝影

行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場，目前竹南離岸風電已有69支，其中示範風場可供電128MW（千瓩），足供苗栗六成以上用電戶使用，海能風電去年完成的47支風機，總裝置容量達376 MW，可供38萬戶用電，陳建仁強調台灣風電當初及早規畫，科技產業的「護國神山」需要「護國綠能」來支持，未來科技發展才會愈來愈好。

經濟部能源署簡報指出，2016年迄今年4月底，台灣已有297座風力機，累積2.38GW的發電，這是從無到有打拚的結果，依國際風能協會統計各國總裝置容量，台灣在世界排名第七，在亞洲民主國家排名第一。目前竹南離岸風電，包括最早的竹南示範風電場有22支，海能風場去年完成有47支，竹南海域共有69支風機。

去年海能風場完成的47支風機，總裝置容量達到376 MW（千瓩），可供38萬戶用電，政府推動風電的「區塊開發」未來將分兩階段，2026至2031年將開發9GW，2032到2035年再開發6GW，從2025至2035年台灣風電裝置容量將從5.6GW增至20.6GW。

陳建仁指出，淨零減碳是世界潮流，台灣風電從2016年披掛上陣，幾年後疫情、烏俄戰爆發，如果不是政府當年及早推動自主發展綠能，台灣可能已失去機會掌握發展風電，歐洲2026年要開始收碳稅，很多科技公司都要求百分百使用再生能源，台灣科技產業是護國神山，但需要再生能源作為「護國綠能」，才能讓台灣的科技產業發展的愈來愈好。

行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影
行政院長陳建仁上午視察苗栗縣竹南鎮的離岸風電場。記者胡蓬生／攝影

再生能源 疫情 陳建仁

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