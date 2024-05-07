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沒補助難留公車駕駛 徐瑜新盼納幸福巴士、公路客運

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣議員徐瑜新議會質詢盼公路客運、幸福巴士也能每月補助駕駛1萬元，提高業者經營意願。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員徐瑜新議會質詢盼公路客運、幸福巴士也能每月補助駕駛1萬元，提高業者經營意願。記者巫鴻瑋／攝影

新竹公車駕駛缺工成影響業者續營的因素之一，新竹縣雖然今年補助市區公車路線每名駕駛每月1萬元，但公路客運、幸福巴士路線卻無法受惠，使得路線續營困難，新竹縣議員徐瑜新要求擴大補助對象，新竹縣長楊文科承諾會進一步研究。

楊文科表示，新竹客運在新竹縣部分鄉鎮營運的公路客運路線將到今年底後不續營，目前已經有鄉鎮陸續提出自營幸福巴士接手，但針對徐瑜新提出擴大補助駕駛薪資提議，縣府立場是若補助每月1萬元可讓新竹客運繼續經營下去，讓路線與載客情況與原先改變不大，縣府會好好研究。

徐瑜新今上午在新竹縣議會質詢時提到，新竹縣許多鄉鎮都面臨客運停駛，讓許多居民外出上班上學困難，可是現行新竹縣補助公車駕駛的留才方案，卻僅適用市區公車路線，其他鄉鎮營運的公路客運路線、幸福巴士都沒有薪資補助，都影響業者繼續經營路線的意願。

徐瑜新認為，若新竹縣府能將每月補助1萬元的計畫擴大到惠及公路客運、幸福巴士，不僅是對客運業者留住駕駛人才有很大助益，若路線能因此續營甚至恢復路線，也會讓鄉親搭乘交通更為便利。

目前新竹縣已有尖石、五峰及關西等3鄉鎮上路幸福巴士，還有8條原本由新竹客運營運的路線正由公路局輔導轉型為公所自營的幸福巴士，縣府也正在協助包含湖口、芎林、新埔、峨眉、北埔、寶山等6鄉鎮規畫幸福巴士，希望能降低新竹客運不續營帶來的衝擊。

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