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台中會展中心西側館60億興建 盧秀燕：中央、地方合作開發最好典範

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在市政會議中表示，西側展館是中央與地方合作開發的最好典範，由地方出地，中央出錢，台中市府興建完工後，再交由中央的外貿協會營運，台中會展中心將是全國最大的會展中心。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今在市政會議中表示，西側展館是中央與地方合作開發的最好典範，由地方出地，中央出錢，台中市府興建完工後，再交由中央的外貿協會營運，台中會展中心將是全國最大的會展中心。記者余采瀅／攝影

行政院副院長鄭文燦3日視察台中會展中心西側展館，宣布60億元經費中央全額補助。台中市長盧秀燕今日在市政會議中表示，西側展館是中央與地方合作開發的最好典範，由地方出地，中央出錢，台中市府興建完工後，再交由中央的外貿協會營運，台中會展中心將是全國最大的會展中心。

台中會展中心位於水湳地區，東側展館88億元由中市府全額出資興建，可容納2360標準攤位，預計明年啟用，西側展館計畫3月底已核定，規畫2100攤位，由中市府提供土地，總經費從42億元上漲到60.3億元，中央全額出資。

盧秀燕今表示，台中過去沒有大型會展中心，但是台中是機械、光學、腳踏車、五金、農業等產業的重要城市，過去各產業到國外及外縣市行銷，卻無法在自己生產的城市行銷，因此她上任後積極規劃全國最大的會展中心。

盧秀燕說，東側展館由台中市府花費88億元自地自建，預計明年底完工啟用；西側展館則與中央一起合作，由地方出地，中央出錢，光土地價值105億，因原物料與工資皆上漲，中央也將工程經費從42億元增加為60億元，感謝鄭文燦副院長拍板定案，台中市府興建完工後，再交由中央的外貿協會營運，台中會展中心將是全國最大的會展中心，也是中央與地方合作開發的最好典範。

台中市經發局長張峯源說，台中會展中心西側展館為台中市府與經濟部合作開發，設定地上權70年的開發與營運權利，規畫2100攤位，由市府出地，中央出錢，總經費60億元，由台中市建設局幫經濟部國貿局興建，預計工期約7年，完工營運後如有盈餘，中央與地方將以64比36比例分潤。

盧秀燕

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