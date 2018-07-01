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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

33歲C羅鬥志不熄 放話再戰兩屆

世界日報 編譯中心／綜合30日電　
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C羅。 美聯社
C羅。 美聯社

葡萄牙隊在俄羅斯世足賽16強賽被烏拉圭隊淘汰，C羅的第四次世足賽之旅也提前結束。他在本屆賽事取得了四個進球，也以38場追平了歷史上所有球員在重大賽事的出場紀錄。但是球迷最關心的，還是他是否會在2022年出現在卡達世足賽的賽場上。

C羅的鬥志不滅，他對勝利和榮譽仍然充滿渴望，只要有可能，他肯定希望參加四年後的世足賽。不久前，葡萄牙國家隊主帥桑托斯表示，希望C羅能參加卡達世足賽。C羅也曾多次表示，希望能踢到41歲，這樣算起來，他還想踢兩屆世足賽。

根據統計，C羅如今在世足賽和歐洲杯兩大賽事中的出場次數累計達到了38場，追平了此前由德國名將施魏因施泰格在大賽中保持的出場紀錄（38場）。在他們身後，是德國的克洛澤（37場）、馬特烏斯（36場）和義大利的保羅-馬爾蒂尼（36場）。

2006年德國世足賽，是C羅第一次接觸世足賽，當時他已在曼聯揚名，C羅跟隨葡萄牙獲得了第四名；2010年南非世足賽，C羅成為球隊核心，小組出線後，16強面對西班牙時以0比1不敵對手，輸給了最後的冠軍；2014年在巴西，C羅率領的葡萄牙隊小組出局。如今在俄羅斯，C羅和葡萄牙隊被烏拉圭擋在八強賽門外。

今年2月，C羅度過了33歲生日。2022年世足賽在冬天進行，這意味著C羅屆時接近38歲。從目前的情況來看，他參加兩年後的歐洲杯是沒有問題的。但他能否參加2022年世足賽，很大程度取決於他的身體狀況。

如今的C羅身體狀況非常出色，甚至有專家表示，他的生理年齡比實際年齡要小十歲。C羅非常自律，也非常勤奮，他精心呵護自己的身體。但不能否認，隨著年齡的增加，他的身體一些指標還是出現了下降。

如今的C羅通過兩個辦法保持巔峰，一個是接受輪換，他在較為重要的比賽中上場，不再踢滿賽季所有比賽，充足的休息讓他保持充沛的體能。第二是改變位置，如今在俱樂部他更多在中路活動，減少了衝刺。

被烏拉圭淘汰後，C羅在接受葡萄牙廣播電視台（RTP）的專訪時表示，「現在不是談論我的未來的時候。」葡萄牙主帥桑托斯賽後也說，「C羅還會為足球貢獻很多東西，今年9月時還有國家隊的比賽，我們都希望C羅能和我們一起戰鬥。」

世足葡萄牙C羅

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