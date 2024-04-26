每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

健保署昨召開共擬會議，通過預立醫療諮商(ACP）納入健保補助。健保署長石崇良表示，新增四類對象分別為65歲以上重大傷病且為安寧收案中疾病、輕度失智、病主法公告疾病，以及居家醫療照護整合計畫對象；財務評估一年約1億8千點，預估有6萬人受惠。

《病人自主權利法》規定經「預立醫療照護諮商」做出預立醫療決定AD，如要拒絕積極治療，得符合末期病人、植物人、極重度失智、不可逆轉昏迷以及其他公告重症時才能進入安寧療程。然而，因為預立醫療諮商自費要價約3000元，是民眾卻步遲未簽署的原因之一。

目前衛福部醫事司及長照司分別有補助計畫，如中低收入戶、身心障礙，或是長照等級2至8者且使用長照的居家失能者每人補助1500元。

為推廣病主觀念，健保署25日共擬會議中通過，在醫療服務及支付標準中新增具有四類具有完全行為能力的病人，每人支付3000點，分別為65歲以上重大傷病，且罹患安寧收案條件所列之疾病別、臨床失智評估量表（CDR）0.5至1分、病人自主權利法第14條第1項第5款所公告疾病別、居家醫療照護整合計畫收案對象。

石崇良表示，過往已經有簽署預立醫療決定者不在此限；健保僅支付有完成預立醫療決定，且每人終生僅補助一次。共擬會議雖已經通過，還要經過預告、發布實施等程序，預計6月上路。

四類對象合計約近20萬人，以三成執行率為目標，希望一年新增6萬人簽署AD，估計費用約1.8億點。原先專家建議納入80歲以上住院病人，推估一年會增加2.25億點健保支出，考量財務負擔因此暫不納入。