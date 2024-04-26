愛金卡推「好想兔－想兔Life大富翁icash2.0」！3種主題卡快收集　還有隱藏版「天使卡」

親友團聚時，桌遊常常是不可或缺的環節之一，其中最讓大家熟悉也是從小玩到大的桌遊遊戲，莫過於經典的「大富翁」，遊戲除了考驗玩家的策略判斷，更加入了「機會與命運」卡牌，鬥智又拚運氣，卡牌後來更衍生出各種特殊功能增加其趣味性。愛金卡公司特別攜手知名插畫「好想兔」共同推出「好想兔－想兔Life大富翁icash2.0」，以大富翁做為主題概念，將遊戲中的命運卡牌重新設計成3款功能卡，詼諧又有趣。

「好想兔－想兔Life大富翁icash2.0」共推出「免費卡」、「搶奪卡」、「嫁禍卡」3種主題卡，每一款版面皆包含好想兔超幽默插畫，更加入大富翁特殊玩法，賦予卡款專屬特殊功能，這次特別採用盲包方式販售，每包盲包內含一張隨機卡片，想拿到好卡必須先試試手氣。而為了增添刺激感，愛金卡公司另外再加入一款隱藏版卡片「天使卡」，卡片採用燙金效果設計，營造出華麗富貴氛圍，卡片功能比其他3張更為強大，堪稱無敵卡款，「天使卡」數量非常稀少，只有10%的機率考驗大家的幸運體質。免費、搶奪、嫁禍等卡面描述的功能僅供遊戲時參考，不適用於實質交易。

「好想兔－想兔Life大富翁icash2.0」自4月30日起於7-ELEVEN門市開賣，每個售價150元（款式隨機）；4月30日上午10點起於7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購販售，每個售價175元（款式隨機）。