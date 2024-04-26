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AI帶動 國發會3月景氣對策信號連三綠

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院今天公布3月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續亮第三個代表景氣穩定的綠燈。（美聯社）
台經院今天公布3月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續亮第三個代表景氣穩定的綠燈。（美聯社）

國發會今天公布3月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續亮第三個代表景氣穩定的綠燈。

國發會表示，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。 惟全球景氣復甦仍受通膨緩降、高利率環境、美中對峙及地緣政治干擾加劇等不確定因素影響，後續發展仍須密切關注。

3月分數為30分，較上月增加1分，燈號續為綠燈。9項構成項目中，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘4項燈號維持不變。

領先指標不含趨勢指數為101.50，較上月上升0.32%；同時指標不含趨勢指數為101.45，較上月上升0.64%。

國發會表示，展望未來，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心，加以企業因應淨零與數位轉型，仍將投入研發與製程改善，以及政府推動綠能、危老都更等工作，並續增公共建設量能，皆可望激勵投資；內需方面，隨國內股市交易熱絡及勞動市場維持穩定，以及政府推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，均有助維繫民間消費動能。

不過，國發會提醒，全球景氣復甦仍受通膨緩降、高利率環境、美中對峙、地緣政治干擾加劇等不確定因素影響，後續發展仍須密切關注。

國發會26日發布2024年3月景氣概況。圖擷自國發會 景氣指標查詢系統
國發會26日發布2024年3月景氣概況。圖擷自國發會 景氣指標查詢系統

國發會 景氣燈號

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