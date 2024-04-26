面對氣候危機 拜登全面嚴管燃煤電廠碳排放

美國今天宣布環保新規，主要針對燃煤電廠的碳排放問題；新規要求燃煤電廠消除幾乎所有的碳排放，或是承諾在未來完全關閉。

法新社報導，這項新規是拜登政府面對氣候危機努力的基石，該法規被環保組織譽為「遊戲規則改變者」，它將自2032年起生效。

此一新規強制要求新建的高裝置容量燃氣電廠，須將二氧化碳排放減少等同數量，也就是減少90%，要達成此一目標將需使用碳捕集技術。

值此之際，民主黨籍現任總統拜登將在11月與共和黨的川普進行一場艱難的選戰，拜登政府對於氣候的行動係吸引年輕人以及進步選民的關鍵。

美國是世界最大經濟體，電力部門是它第二大的溫室氣體來源，占全國總量的1/4。不過近年來，由於再生能源成本下降，美國發電廠的溫室氣體放持續下降。

美國環保署（EPA）署長黎根（Michael Regan）對記者表示：「我們致力於確保美國能源安全、保護民眾免受汙染，以及對抗氣候危機等整體優先事項。」

美國環保署估計，到2047年，拜登這次公布的新規將阻止14億公噸二氧化碳進入大氣，相當於2022年電力產業幾乎整年的溫室氣體排放總量。

拜登最終公布的新規與原先草案相比，在某些方面較為寬鬆，但有些方面也更為嚴厲。燃煤電廠多給予了2年時間改善以求達標，但未來減排措施將適用於所有未明確承諾在2039年退役的燃煤電廠，這比原先草案設定的還要提前1年。

環保組織氣候行動運動（Climate Action Campaign）的阿爾特（Margie Alt）向媒體表示：「這是歷史性一刻，令人鬆一口氣，並且知道這一切即將到來，實在感到愉悅。」

她接著說：「本屆政府…與這個國家歷史上任何其他政府相比，在限制氣候汙染方面，無論從哪方面來看都做得更多。」

除了碳排新規外，拜登政府還敲定3項新法規，包括減少汞與水的汙染，以及規範燃煤電廠的灰燼排放。