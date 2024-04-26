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砸3億元推在宅急症照護 健保署搭遠距通訊 最快7月試辦

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署昨日召開共擬會議通過「在宅急症照護」，預計在今年下半年推出試辦計畫，目標第一年有1萬人受惠。本報資料照片
健保署昨日召開共擬會議通過「在宅急症照護」，預計在今年下半年推出試辦計畫，目標第一年有1萬人受惠。本報資料照片

醫院急診擁擠、住院等半天？健保署昨召開共擬會議通過「在宅急症照護」，預計今年下半年推出試辦計畫，讓部分急診個案可以就近在宅照顧，一方面減少醫院負擔、一方面也解決病患的生活照顧問題。健保署長石崇良表示，會搭配通訊診察治療辦法在7月上路，推估半年經費約為3.5億元。

收案對象前提為肺炎、泌尿道或是軟組織感染者，應住院治療，但適合在宅照顧者，並且要符合下列三個模式。模式A為居家個案，為原本為居家照護、居家安寧收案者；模式B為長照機構住民；模式C為急診個案且失能（巴氏量表不到60分）者。

石崇良表示，模式A照護團隊服務原先「老病人」，模式B為照護團隊到機構巡診，搭配衛福部長照司的減少機構住民治醫療機構就醫方案。模式C則是由急診壅塞的醫院提出申請，特別希望解決現在病床擠、急診候床久等狀況，可以透過在宅醫療收案減輕醫院負擔。

另一方面，石崇良指出，肺炎、泌尿道或是軟組織等三類感染者，多需要打抗生素等，而上述民眾不只有感染問題，在醫院生活照顧的困難比醫療詔告更大，護理人員無法負擔生活照護，家屬還要另請看護或是自行照顧相當辛苦。若是透過在宅可以留在家裡或是長照機構等地，不影響原本的生活起居，不只讓資源更有效利用，也可以減少家屬奔波醫院的困擾。

石崇良表示，健保共擬會議已經通過，但會採取提出計畫的方式擇優試辦，屆時6個醫療區域都會有團隊執行試辦，會先對外召開說明會，讓符合資格、有意外的團隊申請，經過審核通過後，7月1日搭配通訊診察治療辦法一起實施。下半年預算約3.5億元，包含社區醫院1.5億元，以及其他團隊2億元。

符合模式A的人數約有8萬人、模式B則約有12萬人；根據過往經驗推算，每年約有四分之一至三分之一的對象一年因為上述感染至少住院一次以上，因此推估約每年有5萬人可受惠。然而，石崇良說，還需要搭配試辦團隊等配合，因此保守估計第一年目標1萬人受惠。

健保署 團隊 石崇良

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