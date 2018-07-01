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梅西、C羅攜手出局 世界盃看見世代交替

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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C羅與梅西(右)。 美聯社
C羅與梅西(右)。 美聯社
俄羅斯世界盃16強賽開打第一天，梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）兩大球星就一起打包出局，隨著阿根廷以3：4敗給法國、葡萄牙1：2敗給烏拉圭，兩人共留世界盃零冠遺憾，球王之爭無法立刻分出勝負。

31歲的梅西及33歲的C羅，開打前都被認為可能是最後一次參加世界盃，兩人雖然平分了近10年的金球獎，但從2006年連4屆參加世界盃，都未能帶領國家隊拿下大力神盃，至於會不會在2022年世界盃再拚一次機會？他們都沒把話說死。

梅、羅無疑是當代足壇傳奇，兩人球王之爭一直是足壇最熱話題，就連內馬爾（Neymar）也曾說，「梅西與C羅兩人自成一個級別。」

兩人在職業賽場上表現各擅勝場，國際賽C羅有歐洲杯冠軍加持，但梅西有著2014年獲得世界盃亞軍、2008年奧運金牌，只有拿下大力神盃才能讓爭議塵埃落定，不過梅西、C羅今年世足賽攜手提早打包回家。

今年夏天梅西、C羅的身影仍為球迷留下美好回憶，C羅首戰對西班牙上演帽子戲法，硬是扳平比賽，打破單場3球最年長球員紀錄，梅西則在球隊處於淘汰邊緣下，對奈及利亞踢進關鍵一球，也終結個人世界盃662分鐘未進球紀錄。

梅西與C羅的出局，也看見世代間的交替；2006年，梅西在19歲那年踢進在世界盃的第一顆進球；12年後，梅西在世界盃，看到另一名19歲小將，單場踢進2球，這顆法國新星叫做姆巴佩（Kylian Mbappe）。

姆巴佩風一般的速度多次撕裂阿根廷防線，這位19歲小將成為世界盃第二位未滿20歲就在淘汰賽單場踢進2球的球員，另一人是自「球王」比利（Pele），而被譽為「亨利接班人」的姆巴佩，家中牆上貼滿的卻是C羅的海報。

世足C羅梅西

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