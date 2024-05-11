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台鐵車廂擁擠爆推擠糾紛 女嗆蒐證男：拿傢伙刺你心臟

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

昨晚台鐵1247次基隆往苗栗山線區間車，行經桃園至內壢之間，疑因下班人潮多，車廂擁擠爆推擠糾紛，一對站在車門邊的情侶與中年女子突然發生口角衝突，中年女作勢翻找包包，對著蒐證男子恐嚇「要拿傢伙刺你心臟」，連連大罵五字經，引起其他乘客恐慌按緊急求救鈴，不過車抵內壢站後，中年女大喊「閃啦」即下車離去。鐵路警察局台北分局表示，迄今未接獲報案，將調閱影像釐清。

鐵警台北分局桃園分駐所副所長黃慈仁說明，有關社群「社會事新聞影音」貼文指出，昨天晚間8點15分許，台鐵第1247次區間車，桃園站往內壢站的第5車廂內，民眾因車廂旅客眾多推擠發生口角並涉嫌恐嚇一事，桃園分駐所迄今未接獲報案，鐵警局將調閱車廂及周遭相關監視器，釐清案情，並依規定受理偵辦。

黃慈仁呼籲，民眾如發現台（高）鐵車廂內衝突糾紛事件，請保持冷靜並立即通報列車長或鐵路警察協助處理。

昨晚台鐵第1247次區間車第5車廂內，一名女子與一對情侶發生口角並涉嫌恐嚇，鐵警局台北分局桃園分駐所副所長黃慈仁表示，迄今尚未接獲報案，將調閱監視器釐清。圖／鐵警提供
昨晚台鐵第1247次區間車第5車廂內，一名女子與一對情侶發生口角並涉嫌恐嚇，鐵警局台北分局桃園分駐所副所長黃慈仁表示，迄今尚未接獲報案，將調閱監視器釐清。圖／鐵警提供
昨晚台鐵第1247次區間車第5車廂內，一名女子與一對情侶發生口角並涉嫌恐嚇，鐵警表示，迄今尚未接獲報案，將調閱監視器釐清。圖／社會視新聞影音提供
昨晚台鐵第1247次區間車第5車廂內，一名女子與一對情侶發生口角並涉嫌恐嚇，鐵警表示，迄今尚未接獲報案，將調閱監視器釐清。圖／社會視新聞影音提供

桃園 警察 車廂

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