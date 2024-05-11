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在台積電工作10年！他「32職等」不想升遷 內行人揭關鍵：CP值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
「護國神山」台積電因給出相當優渥的薪資，是不少人心中的夢幻企業。資料照，路透
「護國神山」台積電因給出相當優渥的薪資，是不少人心中的夢幻企業。資料照，路透

「護國神山」台積電因給出相當優渥的薪資，是不少人心中的夢幻企業。對此，一名網友分享，自己的老公在台積電是「32職等」已經快10年，相當好奇若在往上一個職等，薪水及工作內容會有什麼差異？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「老公在護國神山公司32職等已經快10年了」為題，指出老公目前在台積電是「32職等」，已經快滿10年了，但老公似乎沒有想要往上升一個職等，感覺他喜歡待在32職等這個位置，讓她相當好奇，33職等的薪水跟工作內容會相差很多嗎？

貼文一出後，不少內行人說明， 32職等的年薪已有350-400萬，若再往上升，可能就要扛管理責任，紛紛表示「33職等開始要揹負一點管理責任，如果不想當主管的話 萬年32的CP值蠻高的」、「台積32，10年錢已經多到花不完了」、「32、33責任壓力都不一樣，如果你喜歡你們現在的相處氣氛他也不想升，那維持不錯啊」、「升33cp值不高，台積文化壓力不是開玩笑的，雖然薪水變多但壓力倍增增增增，萬年32工作游刃有餘挺好的，可以陪伴家人的時間也會比較多」。

主管 台積電 薪水 薪資

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