接警政署來電指帳戶被凍 高雄男嚇到奔銀行遇真警笑了
王姓男子在家接獲苓雅區公所和自強派出所電話，指有人拿他的身分證到銀行開戶，幸被擋下；後一名自稱是警政署警官加Line後，傳了一張刑事傳票佐證，指可幫忙王阻止帳戶遭凍結，但須將帳戶16萬元領出，王嚇到急奔銀行領錢，所幸遭行員和警方聯手勸阻。
鳳山警分局南成派出所昨天上午11時許，接獲轄區五甲二路合作金庫通報有民眾疑似遭詐，副所長賴豪君、警員鍾嘉昇、洪世唐、舒啓瑋到場了解。
王姓男子（60歲）神情焦慮告知警方，在家接到苓雅區公所和自強派出所電話，表示有人拿他的身分證去銀行要開戶，因非本人辦理，被銀行擋下，但帳戶已遭警方凍結。
王指出，後來和一名自稱是警政署警官的人互加Line，對方轉貼一張「臺灣臺北地方法院檢察署刑事傳票」給他，指地檢署會凍結他的銀行帳戶，但警政署表可幫忙阻止。
對方要求王男趕往銀行將帳戶存款16萬元全領出來，並傳訊指「偵查不公開，保密要確實」，他才急忙奔銀行領錢。
警方聽完王男陳述，告知王此為典型的假檢警詐騙，刑事傳票是假的，若依照對方指示行事，錢真的會被騙走，王才恍然大悟，感謝警方即時攔阻，保住他的積蓄。
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