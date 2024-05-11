連續調高護理師底薪調高輪三班獎金 童醫院護理師留任率高

明天是國際護師節，童綜合醫院昨晚提前舉辦慶祝大會，感謝所有護理人員的付出與辛勞；童醫院護理部黃瑞芬主任感謝醫院對護理同仁照顧，建立完善護理導師制度及獎勵，提高新進護理師留任率，每年辦理人員晉升及個人能力升等晉階，今年一、二月連續調高全體護理師底薪，針對急重症與輪三班單位另調高留任獎金。

童醫院護理人員近2000人，醫院贈送每人一雙護士鞋或者一件護理外套，希望讓護理人員工作時感到溫暖舒適；總院長童敏哲準備點心送給每一位護理人員，表達最真摯的祝福與感謝；護理部也送給同仁超商禮券，慰勞大家無私的奉獻。

慶祝大會中安排象徵薪火相傳的傳光儀式，頒獎給2023年參加各式競賽得獎的護理人員、優良護理人員；也表揚在童醫院服務資深績優護理人員，其中服務40年的護理人員有2名、服務30年護理人員有11名、服務25年護理人員有9名、服務20年護理人員有34名、服務15年護理人員有20名、服務10年護理人員有27名。

童綜合醫院護理部黃瑞芬主任感謝醫院對護理同仁的照顧，建立完善護理導師制度及獎勵，提高新進護理師留任率，每年還辦理人員晉升及個人能力升等晉階；今年一、二月連續調高全員護理師底薪，針對急重症與輪三班單位另調高留任獎金。

醫院也提供應屆畢業護理師早鳥到職獎勵及提供身心悠活假，鼓勵護理師畢業到職，每季辦理新進人員座談會，針對新進人員學習狀況積極關懷，一年辦理兩次迎新餐會，除新進護理人員參加，外輔導的教師也可參加。