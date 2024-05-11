NBA／哈利伯頓連兩戰至少30分加6三分球 史上第5人
面對回到主場沒有退路的情況，溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）延續前一場的手感，今天命中6記三分球攻下生涯季後賽新高35分，外加7助攻4籃板2抄截，幫助溜馬系列賽扳回一城，保持季後賽主場不敗優勢。
哈利伯頓成為2014年的喬治（Paul George）之後首位在季後賽至少拿到35分外加6記三分球的溜馬球員。
此外加上前一場的34分7顆三分球，哈利伯頓成為史上第5位在季後賽連兩戰至少30分外帶命中6顆三分球的球員。先前4人分別是柯瑞（Stephen Curry）、米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）。
其中柯瑞曾經達成7次，米契爾則有2次，等於柯瑞一人就領先其他4人的總和。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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