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英格蘭隊長搶世足金靴 變數可能在未婚妻肚子裡

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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英格蘭隊長凱恩想爭金靴獎，除了要看球隊能走多遠外，變數可能來自未婚妻的肚子裡。 ...
英格蘭隊長凱恩想爭金靴獎，除了要看球隊能走多遠外，變數可能來自未婚妻的肚子裡。 美聯社

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）想要爭取金靴獎，除了要面對來自「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等人的考驗外，變數還可能來自未婚妻的肚子裡。

凱恩與未婚妻凱蒂（Katie Goodland）已經育有一個女兒Ivy，兩人將在今年夏天迎來第二個孩子，即將臨盆的凱蒂也因此未能飛往俄羅斯，而是留在英國待產，她在自家院子裡搭起棚子，邀請好姊妹一起舉辦觀戰派對。

據隊友德爾夫（Fabien Delph）先前在訪問中透露，如果小孩提前報到，凱恩可能暫時離隊，先回家陪伴妻子生產。就是這段訪問引起了英格蘭球迷的擔憂，有球迷留言：「拜託，別送凱恩回家」、「我們需要大自然力量的幫助，大家來祈禱吧！」

英格蘭在已確定晉級16強情況下，凱恩今天未在小組賽最終戰出戰比利時，出賽2場累積5記進球仍在金靴之爭獨占領先，英格蘭的晉級之路也少不了這位當家箭頭；英格蘭足球總會對此表示，凱蒂的預產期是在7月15日的決賽之後，他們並不擔心，一位消息人士也指出：「我們不預期這會對凱恩造成任何問題。」

凱恩近日曾在訪問中談到再為人父的喜悅，他表示，「這與進球的感覺完全不同，這就像奇蹟，看著小生命來到人世真的太不可思議，這會改變你的一生，而且是變得更好。」

凱恩C羅盧卡庫金靴獎

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