美議員出手助台穩邦交 砸1.2億美元挺台盟友抗北京壓力

美國聯邦眾議院來自美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會、外交委員會與台灣連線的跨黨派議員10日共同提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act to support），由美國政府3年內撥補1.2億美元，協助台灣的邦交國和盟友夥伴對抗來自中國共產黨的脅迫，以強化台灣的國際空間。

這項新法案獲得美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾（John Moolenaar）、首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）；眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）；以及眾議院「台灣連線」（the Congressional Taiwan Caucus）共同主席貝拉（Ami Bera）、巴爾（Andy Barr）和康納利（Gerald Connolly）的跨黨派支持。

法案細數自2013年以來，中共誘使11國外交轉向，與台灣斷交轉而和中華人民共和國建交，台灣邦交國只剩下12國，同時中共以貿易和商業關係為武器，懲罰如立陶宛等與台灣尋求更密切非官方關係的國家。

中華民國外交部長吳釗燮9日表示，我國邦交短期之內沒有任何問題，應不會在520準總統賴清德就職典禮前後出現突襲式斷交，但他首度提及，兩個邦交國有長期隱憂。外交圈推測是海地、瓜地馬拉。

法案提到，針對台灣的外交盟友和與有意義深化對台非官方關係的國家，授權美國國務院和美國國際開發署（USAID）自下年度財年起，連續3年每年提供4000萬美元，總共1.2億美元，協助這些國家應對中共脅迫。

法案提到，受惠者包含與台灣維持官方關係，或是採取有意義的步驟來強化對台非官方關係的國家；因維持對台關係，而受到中華人民共和國脅迫或施壓的國家；以及無力有效應對中方壓力的國家。

法案規定，個別受惠國家每年收到這筆資金挹注不得超過500萬美元，為確保預算效果最大化，國務卿要和國際開發署署長及美國在台協會台北辦事處處長共同協調，確保資金運用得宜；除了美國投入預算，法案也提到國務卿應酌情要求台灣也要負擔相應資金來支持。

莫萊納爾表示，中國共產黨數十年來將台灣人民孤立於國際社會之外，並迫使其他國家與台灣這個蓬勃的民主政體斷絕關係；立法精神在於協助台灣外交盟友對抗中共獨裁壓力行動，美國應與台灣盟友站在一起。

克利什納穆希表示，應譴責並拒絕中共這類施壓和脅迫行動；康納利說，美國不能不回應中共孤立台灣及國際友人的企圖。