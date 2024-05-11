聽新聞
test
0:00 / 0:00
醉鬧新莊棒球場！男撞工作人員還言語惡罵 警壓制法辦
新北市新莊棒球場，昨天晚上是中信兄弟與富邦悍將賽事，有醉男不滿進入非開放區撿球遭工作人員勸離，竟故意妨害阻撓工作人員行進，還刻意以胸口撞擊工作人員，員警獲報到場醉男仍未罷休，警當場壓制上銬帶回，工作人員提告，警詢後依法究辦。
據了解，鄭姓男子（30歲）昨天晚上9時38分左右，鄭酒後獨自前往新北市新莊棒球場，他從新莊區和興街66號棒球場2樓3壘側觀眾席，進入非開放區域撿取界外球，當場被球場工作人員發現勸阻不成，雙方爆發第一波口角衝突。新莊警方獲報會同球團及職棒聯盟人員到場處置，雙方達成共識解除狀況。
未料，鄭姓男子離開後，對於工作人員剛剛強硬勸離態度，越想越不是滋味，氣沖沖又折回原處，見與他起爭執的工作人員鄭男（21歲）正在檢視界外球狀況時，故意以胸口撞及工作人員，並妨害工作人員行進，甚至還口出惡言嗆罵工作人員。
員警二度接獲通報到場處理，孰料，鄭姓男子不予理會持續叫罵，在場員警見鄭失控，團圍壓制上銬帶回派出所，工作人員提告，警詢後將依妨害自由及傷害罪嫌，移送鄭男法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言