醉鬧新莊棒球場！男撞工作人員還言語惡罵 警壓制法辦

新北市新莊棒球場，昨天晚上是中信兄弟與富邦悍將賽事，有醉男不滿進入非開放區撿球遭工作人員勸離，竟故意妨害阻撓工作人員行進，還刻意以胸口撞擊工作人員，員警獲報到場醉男仍未罷休，警當場壓制上銬帶回，工作人員提告，警詢後依法究辦。

據了解，鄭姓男子（30歲）昨天晚上9時38分左右，鄭酒後獨自前往新北市新莊棒球場，他從新莊區和興街66號棒球場2樓3壘側觀眾席，進入非開放區域撿取界外球，當場被球場工作人員發現勸阻不成，雙方爆發第一波口角衝突。新莊警方獲報會同球團及職棒聯盟人員到場處置，雙方達成共識解除狀況。

未料，鄭姓男子離開後，對於工作人員剛剛強硬勸離態度，越想越不是滋味，氣沖沖又折回原處，見與他起爭執的工作人員鄭男（21歲）正在檢視界外球狀況時，故意以胸口撞及工作人員，並妨害工作人員行進，甚至還口出惡言嗆罵工作人員。