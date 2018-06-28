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日本世足晉級勝券在握 門將川島永嗣盼「洗白」

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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前兩戰表現飽受批評的日本門將川島永嗣(右)誓言對波蘭之戰能拿出真正水準。 美聯社
前兩戰表現飽受批評的日本門將川島永嗣(右)誓言對波蘭之戰能拿出真正水準。 美聯社

在南韓成為世足賽史上首支擊敗德國的亞洲球隊後，今晚10時輪到「藍武士」肩負起延續這股亞洲熱潮的責任。日本隊在小組賽最後一戰要迎戰已遭到淘汰的波蘭，在只要踢平就能晉級，前兩戰表現飽受批評的日本門將川島永嗣就表示，會幫助球隊全力取勝。

日本在過去5次挑戰世足賽，有2次闖進16強賽，今年在小組賽前兩戰分別以2：1踢贏哥倫比亞以及2：2逼平塞內加爾，今天只要不輸給已淘汰的波蘭，就能完成隊史第三度取得16強門票。

雖然晉級情勢大好，但日本隊總教練西野朗強調，球隊仍必須在與波蘭之戰拿出更優於前兩戰的表現，「沒有一場比賽對我們來說是不重要的，尤其是波蘭會為了他們的榮譽而戰，而且他們陣中還有世界頂尖的球員萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），他將會挺身而出為球隊取分，我們必須在心態上作好準備。」

對波蘭之戰不僅攸關日本隊晉級資格，也將是球隊門將川島永嗣的「洗白」之戰，他在小組賽前兩戰都因為發生隱形失誤導致球隊失分，面臨日本球迷的無情批評，他說：「既然我代表日本出賽，我就做好了被批評的準備；但身為一名球員，我希望自己有更好的表現，前一次是我的隊友幫助了我，現在輪到我來幫助他們了。」

而同樣飽受批評的還有已遭淘汰的波蘭，中場布拉茲西柯夫斯基（Jakub Blaszczkowski）說：「在心理層面上大家都相當難熬，因為我們自知沒有完成任務，不過生活仍在繼續，明天的比賽將會變得很有意義，因為我們必須證明自己是一個永遠不會放棄的團隊。」

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