現世報？ 萊萬去年嗆聲J羅推特被翻出

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-25 11:48 用LINE傳送

萊萬。 美聯社 波蘭以0：3輸給哥倫比亞，小組賽第2輪就確定提前出局，主力前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）兵敗拜仁慕尼黑隊友J羅（James Rodriguez）面前已經夠洩氣，網友還挖出去年他得知要一戰哥倫比亞時「嗆聲」J羅的推特，讓人直呼這根本是現世報。

J羅上賽季被皇家馬德里租借到拜仁慕尼黑，和萊萬多夫斯基成為隊友，去年12月初，當波蘭在小組抽籤和哥倫比亞被分在一起時，「萊萬」在推特上寫著，「哈囉，J羅，我記得你上一屆世界盃進的好球，我希望你也會記得我在俄羅斯的進球。」文末還標註「WC2018」和「Russia2018」、「PLCOL」的字樣。

「萊萬」大概沒想到，最後自己不但在這場和拜仁隊友的內戰中一球未進，率領的波蘭還因為連輸2場遭到淘汰，而上屆帶回金靴獎J羅，雖然本屆進球數也尚未開張，但全場2次助攻，幫助哥倫比亞親送波蘭返鄉。

不過踢完誰輸誰淘汰的割喉戰，兩人的好感情仍舊沒受影響，哨音響起後，「萊萬」和J羅擁抱致意。

萊萬多夫斯基若想被記住進球表現，剩下的唯一機會就是對日本之役，除了要爭取個人第一顆世界盃進球之外，也要盡力為相隔12年重闖世界盃的波蘭開胡，他們至少得留下和2002年、2006年一樣，先輸2場再贏1場的戰果。