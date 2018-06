現世報？ 萊萬去年嗆聲J羅推特被翻出

萊萬。 美聯社 波蘭以0:3輸給哥倫比亞,小組賽第2輪就確定提前出局,主力前鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)兵敗拜仁慕尼黑隊友J羅(James Rodriguez)面前已經夠洩氣,網友還挖出去年他得知要一戰哥倫比亞時「嗆聲」J羅的推特,讓人直呼這根本是現世報。

J羅上賽季被皇家馬德里租借到拜仁慕尼黑,和萊萬多夫斯基成為隊友,去年12月初,當波蘭在小組抽籤和哥倫比亞被分在一起時,「萊萬」在推特上寫著,「哈囉,J羅,我記得你上一屆世界盃進的好球,我希望你也會記得我在俄羅斯的進球。」文末還標註「WC2018」和「Russia2018」、「PLCOL」的字樣。

「萊萬」大概沒想到,最後自己不但在這場和拜仁隊友的內戰中一球未進,率領的波蘭還因為連輸2場遭到淘汰,而上屆帶回金靴獎J羅,雖然本屆進球數也尚未開張,但全場2次助攻,幫助哥倫比亞親送波蘭返鄉。

不過踢完誰輸誰淘汰的割喉戰,兩人的好感情仍舊沒受影響,哨音響起後,「萊萬」和J羅擁抱致意。

萊萬多夫斯基若想被記住進球表現,剩下的唯一機會就是對日本之役,除了要爭取個人第一顆世界盃進球之外,也要盡力為相隔12年重闖世界盃的波蘭開胡,他們至少得留下和2002年、2006年一樣,先輸2場再贏1場的戰果。

Hola mi Hermano @jamesdrodriguez, I remember your great goals during the last World Cup. I hope you will remember mine from Russia #WC2018 #Russia2018 #PLCOL