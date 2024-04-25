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民權西路站驚傳男子落軌…涉違反大眾捷運法 北捷要罰了

中央社／ 台北25日電

男子今天在北捷淡水線落軌，導致民權西路站至劍潭站區間單線雙向運轉約40分鐘。北捷表示，將依違反「大眾捷運法」開罰新台幣1萬元至100萬元。

台北捷運淡水信義線民權西路站有1名男性旅客在今天下午4時51分翻越月台門後落軌，民權西路站至劍潭站因此改採單線雙向運轉，班距也延長至約11分鐘。

台北捷運公司表示，司機員在列車進站前發現旅客落軌，立即緊急停車，行控中心同步斷電並通報警消，而事件排除後，系統約在下午5時29分恢復營運，持續調整班距至正常。

至於是否會針對男子行為開罰，北捷指出，經調閱監視器畫面確認，這名旅客自行翻越月台門，將依「大眾捷運法」第50條之1第1項第2款規定，處1萬元至100萬元罰鍰。

台北市警察局捷運警察隊說明，將依男子行為樣態分別移請偵辦或交付裁罰，包含可能涉刑法第354條「毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人」罪責，得處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

捷警隊表示，落軌男子救起後意識清楚，但全身多處挫傷、腿斷，已送馬偕醫院治療，捷警隊也派員陪同男子家屬前往醫院釐清落軌事由。

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台北捷運民權西路站有旅客不慎落軌，全身挫傷、右腳掌斷裂，已送馬偕醫院治療。圖／北市捷警隊提供
台北捷運民權西路站有旅客不慎落軌，全身挫傷、右腳掌斷裂，已送馬偕醫院治療。圖／北市捷警隊提供

北捷 淡水信義線 監視器 馬偕醫院

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