王毅見布林肯：停止武裝台灣 支持中國和平統一

中國外長王毅今天與正訪問中國的美國國務卿布林肯舉行會談，官媒央視旗下微博帳號「玉淵譚天」報導，王毅表示，台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方應「停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

「玉淵譚天」報導表示，王毅26日在北京與布林肯（Antony Blinken）舉行會談時表示，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，切實兌現美國總統拜登不支持「台獨」、不支持「兩個中國」「一中一台」、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，「停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

王毅表示，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險。美方應該將不尋求遏制中國經濟發展，不尋求與中國「脫鉤」，無意阻止中國科技進步的表態落到實處，「停止炒作『中國產能過剩論』的虛假敘事，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加徵違反世貿組織規則的301關稅。」

王毅又強調，亞太地區不應該成為大國角鬥場，希望美方與中方相向而行，放棄搞排斥對方的小圈子，「不要脅迫地區國家選邊站隊，停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益」。

王毅又說，當前中美關係總體「止跌企穩」，但負面因素仍在上升積聚。如果美國總是把中國當做最主要對手，中美關係只會麻煩不斷，問題叢生。

報導引述布林肯表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，負責任地管理兩國關係是美中雙方的共同責任。美方繼續奉行一個中國政策，不支持「台獨」。美方不尋求改變中國體制，無意與中國發生衝突，不尋求與中國脫鉤及遏制中國發展。

布林肯又表示，美方願與中方在兩國元首舊金山達成共識的基礎上，加強對話溝通，有效管控分歧，避免誤解誤判。

報導表示，雙方同意保持高層交往和各層級接觸，繼續展開兩軍交往和各領域磋商，進一步推進中美禁毒、氣候變化、人工智慧合作，採取措施擴大兩國人文交流，就國際地區熱點問題加強溝通。

雙方還就烏克蘭問題、巴以衝突（以哈戰爭）及北韓、緬甸等問題交換看法。

布林肯今日在其X帳號發文，表示今天與王毅進行深入、實質的會晤。作為雙方負責任地管理競爭的努力的一部分，雙方討論了存在分歧的領域，以及共同感興趣的部分，如禁毒，而在這些領域雙方可取得進展，為兩國人民帶來益處。