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獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

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獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開發金將向金管會申請更名為「凱基金控」。圖/開發金控提供
開發金將向金管會申請更名為「凱基金控」。圖/開發金控提供

開發金控除了經營高層大幅改組之外，今（26）日董事會還有另一項重大決議，將啟動金控更名，將向金管會申請更名為「凱基金控」。

開發金現任總經理龐德明今日發員工信給全體開發金員工，他表示樂見董事會決議啟動公司更名為「凱基金控」的申請和審批流程，他認為這也將是金控致力於品牌凝聚力，並實現整個集團一致性的決心而作的決定，他相信公司更名凱基金控之後，將加強集團與子公司的連結，並持續提升金控的企業形象。

他也在信中表示，很高興宣布自己的異動，雖然4月26日起，轉出目前職務，但未來仍在金控董事會擔任董事，將使他更能繼續密切參與推動他所提出的ABCDE策略，與金控的接班計畫一致，並符合他個人的目標，他並提出，過去從2020年啟動該策略以來，已完成五大重要里程碑，包括：1、集團淨利超過900億，2024年首季年增135%；2、客戶淨推薦排名（NPS）排名從第五名增至第一名；3、資產規模成長了32%，到5兆元；4、中壽收購及更名為凱基人壽；5、員工認同度也在四年內從53%進步到73%。

凱基人壽 開發金控

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