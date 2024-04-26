快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開發金經營團隊改組 總座楊文鈞發出員工信提出五大努力目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開發金控啟動高階人事布局，董事會通過由王銘陽（右）接任金控董事長，並由楊文鈞（左）接任金控總經理，嶄新團隊將帶領開發金控邁向新里程碑。 圖/開發金控提供
開發金控啟動高階人事布局，董事會通過由王銘陽（右）接任金控董事長，並由楊文鈞（左）接任金控總經理，嶄新團隊將帶領開發金控邁向新里程碑。 圖/開發金控提供

開發金經營團隊大改組，新任開發金控總經理楊文鈞、龐德明今日雙雙發出員工信給全體員工。楊文鈞在員工信上除了表示一起熱烈歡迎新任董事長王銘陽重回開發金控之外，也特別對人壽經營團隊延攬前麥肯錫香港區總經理容覺生、林紹華擔任執行副總，將分別在業務通路組織動能和財務管理等領域，協助凱基人壽順利接軌、發揮綜效。

楊文鈞也表示，將和王銘陽共同努力、充分運用集團資源，發揮業務綜效，完成五大任務，包括使凱基銀行資產及通路增長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理和海外業務的發展；強化開發資本與台灣高科技企業的合作，及發展適合台灣財管市場的私募產品；健全金控整體財務表現並保持一貫穩健的股利政策。

楊文鈞亦在員工信上感謝龐德明，完成重要里程碑，包括集團淨利增加、NPS排名、資產規模成長、中壽收購及更名、新的數位工具與生成式AI引進、員工認同度也在四年內從53%進步到73%。

凱基人壽 凱基銀行 開發金控

延伸閱讀

開發金控新經營團隊登場 王銘陽出任董事長、楊文鈞接總經理

開發金高層大換血！王銘陽任董事長 楊文鈞回任總座

元大銀總座 翁素卿升任

京城銀賣相佳！傳中信金和開發金都來「求親」關鍵在價格

相關新聞

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

開發金控除了經營高層大幅改組之外，今（26）日董事會還有另一項重大決議，將啟動金控更名，將向金管會申請更名為「凱基金控」...

被質疑延攬王美花當獨董未利益迴避 台新金評估應沒有利害衝突問題

經濟部長王美花即將在520後卸任，台新金控擬延攬她擔任獨董，由於王美花的先生顧立雄即出任國防部長，遭外界批評未做到利益迴...

日圓匯率大跳水 日圓兌新台幣再創史上新低 料將再掀換匯潮

日圓匯率大跳水，不僅日圓兌美元匯率創34年來新低，連日圓兌新台幣匯率，也再貶破歷史新低點，根據台灣銀行在下午2點半的牌告...

房貸版圖大洗牌 農漁會竄起居第二大、擠下保險公司

據聯徵中心統計，去年12月國人申請房貸絕大多數還是跟銀行申請，人數約2.58萬人，不過第二多已經不是保險公司，反而是農漁...

獨／新光金董事會討論合併 新光三越、吳東進派投反對票

新光金董事會今日下午討論合併案，最後動用表決過關，據了解，此次反對的，除了吳東進派包括獨董在內的三席董事之外，新光三越董...

美元修正台股反彈 新台幣小升收32.56元

美元指數漲高回落，加上台股強勢反攻，帶動新台幣匯率走升，新台幣兌美元今天收盤收32.56元，小升1.8分，台北及元太外匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。