開發金經營團隊改組 總座楊文鈞發出員工信提出五大努力目標

開發金經營團隊大改組，新任開發金控總經理楊文鈞、龐德明今日雙雙發出員工信給全體員工。楊文鈞在員工信上除了表示一起熱烈歡迎新任董事長王銘陽重回開發金控之外，也特別對人壽經營團隊延攬前麥肯錫香港區總經理容覺生、林紹華擔任執行副總，將分別在業務通路組織動能和財務管理等領域，協助凱基人壽順利接軌、發揮綜效。

楊文鈞也表示，將和王銘陽共同努力、充分運用集團資源，發揮業務綜效，完成五大任務，包括使凱基銀行資產及通路增長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理和海外業務的發展；強化開發資本與台灣高科技企業的合作，及發展適合台灣財管市場的私募產品；健全金控整體財務表現並保持一貫穩健的股利政策。

楊文鈞亦在員工信上感謝龐德明，完成重要里程碑，包括集團淨利增加、NPS排名、資產規模成長、中壽收購及更名、新的數位工具與生成式AI引進、員工認同度也在四年內從53%進步到73%。

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