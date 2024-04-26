聽新聞
test
0:00 / 0:00
開發金經營團隊改組 總座楊文鈞發出員工信提出五大努力目標
開發金經營團隊大改組，新任開發金控總經理楊文鈞、龐德明今日雙雙發出員工信給全體員工。楊文鈞在員工信上除了表示一起熱烈歡迎新任董事長王銘陽重回開發金控之外，也特別對人壽經營團隊延攬前麥肯錫香港區總經理容覺生、林紹華擔任執行副總，將分別在業務通路組織動能和財務管理等領域，協助凱基人壽順利接軌、發揮綜效。
楊文鈞也表示，將和王銘陽共同努力、充分運用集團資源，發揮業務綜效，完成五大任務，包括使凱基銀行資產及通路增長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理和海外業務的發展；強化開發資本與台灣高科技企業的合作，及發展適合台灣財管市場的私募產品；健全金控整體財務表現並保持一貫穩健的股利政策。
楊文鈞亦在員工信上感謝龐德明，完成重要里程碑，包括集團淨利增加、NPS排名、資產規模成長、中壽收購及更名、新的數位工具與生成式AI引進、員工認同度也在四年內從53%進步到73%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言