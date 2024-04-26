撤出中國大陸 京元電今年加碼投資台灣122.81億元

鴻海（2317）董事長劉揚偉在2019年中接下董事長一職以來，一直在思考如何加強公司治理，並為鴻海集團構思可長可久的人才培育計畫，劉揚偉自接任之後，在創辦人郭台銘的支持下，慢慢進行相關的規劃。近期市場傳出鴻海將啟動輪值CEO計畫，劉揚偉也證實，輪值CEO自2024年4月展開。據了解，首任輪值CEO是鴻海E事業群總經理林忠正。

2024-04-26 18:13