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撤出中國大陸 京元電今年加碼投資台灣122.81億元
京元電決議撤出中國大陸、出售蘇州子公司京隆科技全數股權，獲得資金和獲利決議加碼投資台灣及未來兩年增發股息。京元電董事會今日通過，上修今年資本支出金額至122.81億元，比去年增幅逾五成。
京元電近期因訂單激增，已同步擴增竹南、銅鑼廠投資，規畫銅鑼四廠擴建也準備動工，公司強調也會進行台灣加一的投資發展，在海外另設生產據點，但目前尚未有具體計畫，今年的122.81億元資本支出並未涵蓋台灣加一，其中用於京元電本身87.79億元，子公司約35億多元。
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