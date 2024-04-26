快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。記者侯永全／攝影
聯發科執行長蔡力行。記者侯永全／攝影

聯發科執行長蔡力行今（26）日主持線上法說會時表示，預估本季營收將和前一季持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節奏。他重申對2024年整體消費市場需求適度改善的看法不變，2024年仍將是聯發科成長的一年，也是聯發科下一個成長階段的開始。

蔡力行表示，公司三大營收類別今年都會比去年成長，其中手機受惠整體市場持續5G升級，加上在旗艦市場的擴張，成長將高於其他營收類別，旗艦手機晶片營收更可望成長超過50%。第1季營收超過目標範圍的高標，主要來自優於預期的手機、寬頻和電視客戶庫存回補需求。

儘管本季營收會趨修正，但將會比去年同期強勁成長，且包括電視和運算裝置營收預期將持續較前季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第2季復甦。

聯發科年初揭露以美元營收計算，今年營收年增幅將維持mid-teen%（14~16%），毛利率介於 47%±1%。蔡力行今日在法說會維持此目標不變。

至於法人關注AIAI對聯發科技在雲端運算和邊緣運算帶來什麼效益，都帶來巨大的商機，蔡力行則表示將帶給聯發科巨大的商機，且重要的設計導入(design-wins)和新項目都進展順利，可望自明年下半年開始貢獻營收

在雲端運算，雲端服務供應商為了進一步強化AI運算，對AI加速器的需求不斷增加。聯發科技在運算技術方面的優勢，加上領先的112G及224G SerDes IP，對於贏得AI加速器業務至關重要。此外，聯發科技擁有整合複雜IC、先進製程及先進封裝等能力，加以靈活的ASIC業務模式，有助於掌握未來機會。

在邊緣運算，除了領先的APU解決方案，聯發科技NeuroPilot平台提供完整軟體工具以支持所有熱門的AI 模型，包括Meta最新的Llama 3、Google的Gemini Nano、不同的Stable Diffusion模型，以及所有中國大陸熱門的生成式AI模型。

聯發科進一步補充表示，現今全球排名前三的智慧型均採用聯發科天璣9300晶片 。本季將有更多搭載天璣9300及8300的智慧型手機上市。至於下一代旗艦級晶片天璣9400也獲得客戶相當正面的反饋，預計今年下半年推出。

營收 聯發科

延伸閱讀

聯發科法說會／第2季展望 與第1季持平到季減9%

聯發科首季毛利率52.4% 每股賺近二個股本

聯發科財報／第1季每股賺19.85元 創近兩年單季新高

紳士名作《搾Ｏ病棟》雨宮醫生模型公開 喂喂...你在大聲什麽啦！

相關新聞

前立委出書談AI人工智慧！點名1事必須加以限制 否則電影情節恐真實上演

前立委孫大千2016年離開立法院之後，擔任中信金融管理學院科技金融研究所的教授，主要講授區塊鏈和人工智慧兩門課程，26日...

誠美材曾鬧董座雙包案又頻傳內鬥 經營權大戰在爭什麼？

偏光片大廠誠美材（4960）近年頻傳經營權之爭，先前董事長何昭陽與股市聞人葉美麗互槓，鬧出董事長雙包案，近日再傳出公司內鬥，董總互控對方結合外部勢力奪權。外界分析，掌握經營權即掌控公司資源，近年誠美材的營運體質改善，逐步邁向獲利，偏光片又是面板關鍵零組件，沒有大股東的支持，讓誠美材近年不斷陷入經營權爭奪戰。

鴻海啟動輪值CEO計畫 董座劉揚偉的想法是什麼？

鴻海（2317）董事長劉揚偉在2019年中接下董事長一職以來，一直在思考如何加強公司治理，並為鴻海集團構思可長可久的人才培育計畫，劉揚偉自接任之後，在創辦人郭台銘的支持下，慢慢進行相關的規劃。近期市場傳出鴻海將啟動輪值CEO計畫，劉揚偉也證實，輪值CEO自2024年4月展開。據了解，首任輪值CEO是鴻海E事業群總經理林忠正。

聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

聯發科執行長蔡力行今（26）日主持線上法說會時表示，預估本季營收將和前一季持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節...

撤出中國大陸 京元電今年加碼投資台灣122.81億元

京元電決議撤出中國大陸、出售蘇州子公司京隆科技全數股權，獲得資金和獲利決議加碼投資台灣及未來兩年增發股息。京元電董事會今...

KPMG《全球半導體產業大調查》 前景仍保持樂觀

KPMG安侯建業26日發布《2024 全球半導體產業大調查》，報告訪問全球172位半導體產業高階主管，針對半導體產業的生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。