聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

聯發科執行長蔡力行今（26）日主持線上法說會時表示，預估本季營收將和前一季持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節奏。他重申對2024年整體消費市場需求適度改善的看法不變，2024年仍將是聯發科成長的一年，也是聯發科下一個成長階段的開始。

蔡力行表示，公司三大營收類別今年都會比去年成長，其中手機受惠整體市場持續5G升級，加上在旗艦市場的擴張，成長將高於其他營收類別，旗艦手機晶片營收更可望成長超過50%。第1季營收超過目標範圍的高標，主要來自優於預期的手機、寬頻和電視客戶庫存回補需求。

儘管本季營收會趨修正，但將會比去年同期強勁成長，且包括電視和運算裝置營收預期將持續較前季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第2季復甦。

聯發科年初揭露以美元營收計算，今年營收年增幅將維持mid-teen%（14~16%），毛利率介於 47%±1%。蔡力行今日在法說會維持此目標不變。

至於法人關注AIAI對聯發科技在雲端運算和邊緣運算帶來什麼效益，都帶來巨大的商機，蔡力行則表示將帶給聯發科巨大的商機，且重要的設計導入(design-wins)和新項目都進展順利，可望自明年下半年開始貢獻營收

在雲端運算，雲端服務供應商為了進一步強化AI運算，對AI加速器的需求不斷增加。聯發科技在運算技術方面的優勢，加上領先的112G及224G SerDes IP，對於贏得AI加速器業務至關重要。此外，聯發科技擁有整合複雜IC、先進製程及先進封裝等能力，加以靈活的ASIC業務模式，有助於掌握未來機會。

在邊緣運算，除了領先的APU解決方案，聯發科技NeuroPilot平台提供完整軟體工具以支持所有熱門的AI 模型，包括Meta最新的Llama 3、Google的Gemini Nano、不同的Stable Diffusion模型，以及所有中國大陸熱門的生成式AI模型。

聯發科進一步補充表示，現今全球排名前三的智慧型均採用聯發科天璣9300晶片 。本季將有更多搭載天璣9300及8300的智慧型手機上市。至於下一代旗艦級晶片天璣9400也獲得客戶相當正面的反饋，預計今年下半年推出。