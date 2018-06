進球後球塞肚向孕妻致敬 蘇亞雷斯透露又當爸了

蘇亞雷斯進球後將球塞進衣服內,並做出親吻的動作,透露自己又要當爸了。 截圖自蘇亞雷斯推特

4年前巴西世足 賽的咬人事件一度讓烏拉圭 球星蘇亞雷斯 (Luis Suarez )變得惡名昭彰,不過今年他帶著成熟的心態前來俄羅斯,展開一段被媒體稱作「救贖」的旅程,在今天幫助烏拉圭取得16強門票後,蘇亞雷斯更透露妻子已經懷了第三個孩子,讓他喜不勝收。

蘇亞雷斯率領烏拉圭連續三屆挺進16強賽後,於個人推特上傳了一張照片,是進球後將球塞進衣服內,並做出親吻的動作,他留言表示,「很開心能代表烏拉圭完成第100場比賽,也很開心我們能夠再度晉級到16強。另外,我還要分享我們將擁有第三個孩子的喜悅,感謝所有支持我所愛的人。」

過去總是與場上脫序行為畫上等號的蘇亞雷斯,在上屆巴西世足賽因咬人事件遭到禁賽,一度陷入嚴重的低潮期,不過他並未被擊倒,還成為之後幫助巴薩獲得三冠王的關鍵人物,個人再度獲得歐洲金靴獎肯定。

在今年世足賽期間,蘇亞雷斯不論是對外發言抑或是場上表現,都比過去兩屆賽事來得更加穩重,其中妻子蘇菲亞(Sofia Balbi)的潛移默化更讓他感恩在心,他曾表示,妻子是他成為一名職業足球員的動力,也一直是鼓舞他上場拚戰的精神支柱,「她總是知道該怎麼幫助我,並讓我知道自己並不愚蠢,只是缺乏鬥志罷了。」

FELIZ por ser parte de la HISTORIA

HAPPY to be part of Uruguay’s history accomplishing 💯 games!!!!! HAPPY to achieve the final 16 stage again 👏👏👏 and even more HAPPY to share that we’ll have our third child 😍😍😍THANK YOU ALL for the support specially to my loved ones 😘😘😘 pic.twitter.com/GTpjxR9NkH