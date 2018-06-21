進球後球塞肚向孕妻致敬 蘇亞雷斯透露又當爸了

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-21 11:14 用LINE傳送

蘇亞雷斯進球後將球塞進衣服內，並做出親吻的動作，透露自己又要當爸了。 截圖自蘇亞雷斯推特

蘇亞雷斯進球後將球塞進衣服內，並做出親吻的動作，透露自己又要當爸了。 路透

4年前巴西世足 賽的咬人事件一度讓烏拉圭 球星蘇亞雷斯 （Luis Suarez ）變得惡名昭彰，不過今年他帶著成熟的心態前來俄羅斯，展開一段被媒體稱作「救贖」的旅程，在今天幫助烏拉圭取得16強門票後，蘇亞雷斯更透露妻子已經懷了第三個孩子，讓他喜不勝收。

蘇亞雷斯率領烏拉圭連續三屆挺進16強賽後，於個人推特上傳了一張照片，是進球後將球塞進衣服內，並做出親吻的動作，他留言表示，「很開心能代表烏拉圭完成第100場比賽，也很開心我們能夠再度晉級到16強。另外，我還要分享我們將擁有第三個孩子的喜悅，感謝所有支持我所愛的人。」

過去總是與場上脫序行為畫上等號的蘇亞雷斯，在上屆巴西世足賽因咬人事件遭到禁賽，一度陷入嚴重的低潮期，不過他並未被擊倒，還成為之後幫助巴薩獲得三冠王的關鍵人物，個人再度獲得歐洲金靴獎肯定。

在今年世足賽期間，蘇亞雷斯不論是對外發言抑或是場上表現，都比過去兩屆賽事來得更加穩重，其中妻子蘇菲亞（Sofia Balbi）的潛移默化更讓他感恩在心，他曾表示，妻子是他成為一名職業足球員的動力，也一直是鼓舞他上場拚戰的精神支柱，「她總是知道該怎麼幫助我，並讓我知道自己並不愚蠢，只是缺乏鬥志罷了。」