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高雄夫妻以電影經典哏販毒 警抄獲「一日喪命散」毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子和黃姓妻子共組販毒集團，招募成員，以美食外送員薪資方式，強調24小時輪班，早晚送貨到府，事成每單可抽400元；警方發現其販毒模式後，掌握張想在清明連假大賺一筆前搜索，當場逮獲4人，並起出電影「唐伯虎點秋香」中的經典電影哏的「一日喪命散」等129包毒咖啡包。

高雄市刑大偵三隊警方今年2月間執行網路巡邏，發現販毒集團利用通訊軟體，在網路兜售毒品，經追查得知該集團販毒脈絡遍布高雄市，遂與左營、仁武警分局及少年隊共組專案小組。

警方經月餘偵蒐，發現該集團租下鳳山區過埤路一棟大樓3樓當倉庫，對外招募成員，採用美食外送員薪資獎勵方式，讓送毒的「小蜜蜂」早、晚輪班，可用汽機車配送到府，隨叫隨送。

警方掌握張等人藏匿毒品處所及販毒運作模式後，得知該集團在清明連假前進貨，於連假前夕，發動搜索行動，一舉逮獲張姓男子（27歲）及其黃姓妻子（27歲），及送貨的手下蔡姓男子（26歲）、許姓男子（26歲）等4人。

警方在現場起獲電影「唐伯虎點秋香」中的經典電影哏的「一日喪命散」、以及外包裝「大摩」、「太空人」等共計129包毒咖啡包。

警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦，其中張、黃夫妻被檢方命其5萬元交保，蔡、許2人3萬元交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市刑大偵三隊警方在張等人倉庫中起獲電影「唐伯虎點秋香」中的經典電影哏的「一日喪命散」等共計129包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在張等人倉庫中起獲電影「唐伯虎點秋香」中的經典電影哏的「一日喪命散」等共計129包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在鳳山逮捕張姓男子等4人販毒集團送辦。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在鳳山逮捕張姓男子等4人販毒集團送辦。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在鳳山逮捕張姓男子等4人販毒集團送辦。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在鳳山逮捕張姓男子等4人販毒集團送辦。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在張等人倉庫中起獲電影「唐伯虎點秋香」中的經典電影哏的「一日喪命散」等共計129包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵三隊警方在張等人倉庫中起獲電影「唐伯虎點秋香」中的經典電影哏的「一日喪命散」等共計129包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝

毒品 販毒 電影

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