昔奪264命…華航名古屋空難30周年 日罹難者家屬追憶至親

今天是1994年華航名古屋墜機事件30週年，這場悲劇造成264人殞命。如今其中一名日籍罹難者的曾孫已經出生，家屬表示，不會忘記這起事故而且會把家人生前的事蹟代代相傳下去。

華航名古屋重大空難，發生於1944年4月26日晚間8時16分，這場意外悲劇，瞬間奪走264條人命，其中包含許多日本旅客。總共271位的機組員和乘客之中，僅有7人逃過一劫。

日本「每日新聞」報導，這場悲劇過了30年，如今其中一名日籍罹難者今村鐵夫的曾孫也已經出世，而今村鐵夫的83歲遺孀今村宏江，每天早上起床後，都會看著亡夫的照片，祈禱丈夫保佑家人平安。

家住長野縣飯田市的今村宏江，回憶當年看到電視播報這起意外時，不禁想「該不會是孩子的爸搭乘的飛機吧」。她當時趕到愛知縣後，在名古屋機場附近的體育館見到了歷經浩劫的丈夫。

她大聲呼叫丈夫時，看到他的左眼好像流下了眼淚，不過已經摸不到他的脈搏。

今村鐵夫在名古屋空難中過世，享年53歲，當時他跟工作有關的人參加旅行團到台灣觀光，回程時搭上了這架死亡班機。

他生前經營泥水事業，性格嚴肅、有大男人主義的一面，不過曾多次帶家人出遊。而他現年56歲的長子榮志依舊記得父親離世後，母親多次崩潰痛哭。

榮志在父親死後從東京都回到老家幫忙家中事業，並與客戶維繫良好關係。

由罹難者家屬組成的「日東遺族會」1995年12月向華航及法國空中巴士公司提出訴訟要求賠償，不過今村一家人認為家人已經不會回到身邊，便未加入提訴的行列。

今村鐵夫的長子榮志與長女公美當年才20幾歲，經過了30年，他們各自成家之外也邁入中年，並成為祖父母。每當家中傳出好消息，卻無法告訴已逝的父親，總是倍感寂寞。

榮志的記憶中，爸爸是個嚴父，但是也有慈祥的一面，例如幫他製作練習棒球的道具等。他認為「爸爸如果還在世，應該是個好爺爺吧」。他也向26歲的兒子宗平說，「若未來小孩出生後，也要告訴他們這場空難」。

宗平說，「雖然我並非這起意外的直接當事人，可能無法深刻理解當時的狀況，不過我希望可以繼續告訴後代不要忘記爺爺以及這起事故」。

現年58歲的公美，也會想像爸爸若還在世的模樣。

今村鐵夫的遺孀今村宏江每逢空難週年，都會向孫子與曾孫說明爺爺已經離開人世，原因是飛機失事。

她預計帶著孫子與曾孫，4代人一同參加今天舉行的追悼儀式。今村宏江微笑著說：「大家一起出席的話，丈夫應該會感到開心，看到那麼多家人齊聚一堂，這麼熱鬧。他一定在（天上）看著。」