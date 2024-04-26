交保三天首出庭！郭哲敏怨電子腳環蓄電差 睡到一半被電話叫醒查行蹤

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院日前23日裁定讓他以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時配戴電子腳鐐以監控行蹤避免脫逃。今天全案在他交保後3天首度開庭，加上檢方已提抗告，郭哲敏似乎很擔心這得來不易的自由，當庭向法官抱怨現在使用的電子腳環蓄電量不足，讓他睡到一半沒電就被打電話確認行蹤，希望能更換另一款電子手環代替。

今天郭哲敏在開庭前，為了刻意躲避媒體，因為全案有10餘名被告，加上各個被告的律師眾多，他特意換上一身全身米白西裝，藏身在兩名男律師中間，閃過在場媒體進入法院。後來開完庭經律師告知樓下已有媒體守候，離去時改為從容自法庭大樓步出，但全程仍未發一語。

合議庭今天傳喚同案被告、郭哲敏的私人財務林沛諠，了解她和郭哲敏、郭大帳房杜韋蓁間的工作隸屬和金流。直到庭訊結束，審判長問郭哲敏有無其他意見，郭突然抱怨起現在配戴的電子腳蓄電量很差，只有4個小時，前兩天他午睡到一半就突然沒電，監控人員發現訊號消失狂打電話給他，讓他相當困擾。