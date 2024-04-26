快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交保三天首出庭！郭哲敏怨電子腳環蓄電差 睡到一半被電話叫醒查行蹤

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院日前23日裁定讓他以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時配戴電子腳鐐以監控行蹤避免脫逃。今天全案在他交保後3天首度開庭，加上檢方已提抗告，郭哲敏似乎很擔心這得來不易的自由，當庭向法官抱怨現在使用的電子腳環蓄電量不足，讓他睡到一半沒電就被打電話確認行蹤，希望能更換另一款電子手環代替。

今天郭哲敏在開庭前，為了刻意躲避媒體，因為全案有10餘名被告，加上各個被告的律師眾多，他特意換上一身全身米白西裝，藏身在兩名男律師中間，閃過在場媒體進入法院。後來開完庭經律師告知樓下已有媒體守候，離去時改為從容自法庭大樓步出，但全程仍未發一語。

合議庭今天傳喚同案被告、郭哲敏的私人財務林沛諠，了解她和郭哲敏、郭大帳房杜韋蓁間的工作隸屬和金流。直到庭訊結束，審判長問郭哲敏有無其他意見，郭突然抱怨起現在配戴的電子腳蓄電量很差，只有4個小時，前兩天他午睡到一半就突然沒電，監控人員發現訊號消失狂打電話給他，讓他相當困擾。

郭哲敏接著表示，聽人說監控行蹤還有另一種電子手環，比較方便也不容易沒電，希望能更換為電子手環，以免被誤認為棄保潛逃，審判長則回應會代為向設備商進行確認。

與郭哲敏同獲交保的地下匯兌共犯張旭昇，離開法院時不發一語。記者蔣永佑／攝影
與郭哲敏同獲交保的地下匯兌共犯張旭昇，離開法院時不發一語。記者蔣永佑／攝影
郭哲敏交保後今天首度出庭，當庭向法官抱怨現用的電子腳環蓄電量差。記者蔣永佑／攝影
郭哲敏交保後今天首度出庭，當庭向法官抱怨現用的電子腳環蓄電量差。記者蔣永佑／攝影

地下匯兌 律師 郭哲敏

延伸閱讀

八八會館郭哲敏5000萬交保加電子腳環 新北檢4理由抗告了！

嘉義地院首件國民法官審案！「有無自首」仍是爭點 明宣判

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

涉賭博、地下匯兌洗錢 八八會館負責人郭哲敏5000萬交保

相關新聞

交保三天首出庭！郭哲敏怨電子腳環蓄電差 睡到一半被電話叫醒查行蹤

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院日前23日裁定讓他以5000萬...

周處除三害現實版？詐騙集團鄉下開精舍「洗腦信徒捐款」 吸金上億蓋新屋

宜蘭壯圍鄉林淑芬母女，涉嫌成立宗教組織以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助「ACE」詐騙案主嫌林耿宏操縱詐騙直銷團隊「IM...

避免尷尬用「便利貼」交換意見 嘉義首件國民法官案判決出爐

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案，連續3天開庭審理今天審結，宣判刑期3年6個月。審...

新莊分局派出所1員警替詐團偷查個資 1收押1交保

新北市新莊分局一名王姓派出所員警，涉嫌與疑似詐騙集團曾姓成員勾結，利用公務電腦登入警政署警政知識聯網單一簽入應用系統，點...

台北市14警分局長對死刑存廢表態了 全部舉手贊成死刑

憲法法庭日前開庭辯論37名死囚提出的「死刑釋憲案」，激辯5小時，最快3個月內判決。針對死刑存廢，台北市議會警政衛生部門今...

血汗司法官過勞引關注 法務部：放寬檢察官辦案管考

法官李昭然因工作壓力墜樓，司法體系血汗問題浮上檯面，法官、檢察官、書記官過勞議題引發關注；法務部「合理化檢察官工作負擔研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。