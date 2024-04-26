台北房價、消費高「為何中南部人想留下來？」 網曝2因素：回去更爛

北部因為工作機會多、薪水高，讓不少北漂的人選擇落地生根。有一名網友不解台北的房價、消費都很高，為何還是有人選擇留下來，原因到底是什麼？不少過來人認為工作機會多、想脫離原生家庭是主要原因。

原PO在PTT發文表示，身邊許多來自中南部的朋友，即使年過35歲還是選擇留在台北，以前覺得是工作薪水高或家庭因素才讓他們留下來，但後來發現有一些人是單身，工作方面也沒有特別需要留在台北，因此讓他很想問是單純喜歡台北的生活環境而留下來的嗎，「即使台北房價高到買不起了，日常花費也高，各位外地的朋友們，會讓你們留在台北的原因是什麼呢？」

貼文引起熱議，「我在台北遇到很多台南、高雄人來台北工作的，但做服務業基層那種，不懂這種為什麼也在北漂？明明工作的店，南部也有」、「其實現在高薪工作都在科技園區，台北越來越不適合居住、工作了」、「我自己是年輕時能調回去沒調，現在老了也調不回去」、「留在台北有比較高的機會找到有錢老公」、「台北娛樂多、資源多，不一定比較好住，但一定比較好玩」。

多數人認為原因還是工作機會、想離開家裡，「中南部工作機會少、薪水低，一堆慣老闆」、「薪資福利」、「回南部只有22k」、「一部分是不想住家裡吧」、「有些人是跟家裡不好，擺脫原生家庭」、「薪資待遇高、原生家庭差」、「我知道有一部分人是以自己家鄉為恥，覺得鄉下就是low，硬要擠天龍國，即便扣掉房租所剩無幾也爽」、「因為不想住在家裡啊，北部生活機能最好」、「一直一直想回臺中，但薪水至少折半」、「大部分都是工作吧？有些工作真的在中南部就業機會比較少」、「因為回鄉下更爛啊」。