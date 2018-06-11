世界盃後退阿根廷國家隊？ 梅西：看賽果如何

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-11 13:59 用LINE傳送

梅西。 美聯社 在頭號巨星梅西（Lionel Messi）的領銜下，阿根廷代表隊已經抵達俄羅斯當地，備戰即將開踢的世界盃，曾經在兩年前南美國家盃後短暫退出國家隊的他，被媒體問到這次是否會在世界盃後再萌退意，梅西回應得看賽果如何。

兩年前南美國家盃冠軍賽，梅西在12碼PK擔任第一點卻罰丟，最後阿根廷以2：4敗陣，連續2年都因PK賽輸給智利，無法替祖國阿根廷拿下任何一座國際大賽冠軍的梅西，收下2014年世界盃以來第3座亞軍，失望地宣告要褪下藍白戰袍。

在阿根廷全國的慰留下，梅西決定復出，最終幫助阿根廷通過競爭激烈的南美洲資格賽，收到世界盃門票，然而是否踢完俄羅斯世界盃後就正式國家隊退休？梅西回應西班牙當地報紙，「我不知道，要看我們踢得怎樣，還有成績如何。」

梅西點出阿根廷媒體的苛責是造成他引退想法的關鍵，「我們連續輸掉3場決賽後有些不好過的時光，阿根廷媒體對於我們能夠闖進決賽有不同看待方式，能夠連闖3場決賽已經很不容易，需要抱持感激，沒錯，贏下冠軍是很重要，但能走到決賽已經很不容易。」

阿根廷這次小組賽和克羅埃西亞、冰島、奈及利亞分在D組，小組賽看似不難卻暗藏風險，許多外媒都評比為最接近死亡之組，生涯擁有5座金球獎的梅西想要和傳奇前輩馬拉度納（Diego Maradona）一樣，為阿根廷帶回世界盃冠軍，恐怕需要一點奇蹟。