巴西世足出局運氣差？ 教頭：機會很殘酷

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-07 10:52 用LINE傳送

內馬爾傷停補實射門差點破網追平，但被對手門將撲救，教頭只能大嘆時不我予。 美聯社

南美洲奪冠最後希望巴西 ，在8強賽面對比利時 的控球率5成7優於對手的4成3，空有26次射門、9次射正，卻不敵全場8次射門僅3次射正的「歐洲紅魔」，終場1：2遭淘汰，尤其開賽13分鐘的費南吉尼歐（Fernandinho）的烏龍球，和下半場幾波攻勢無功而返，巴西教頭蒂特（Tite）只能自嘆時不我予。

取代吞兩張黃牌罰禁賽卡塞米羅（Casemiro）上陣的費南吉尼歐，第13分鐘比利時開角球，意外將球頂進球網讓對手先馳得點，比利時再藉第32分鐘德布勞內（Kevin De Bruyne）禁區外遠射，上半場就取得2：0。

巴西75分鐘才藉奧古斯托（Renato Augusto）門前頭錘追回1分，「森巴軍團」並非沒有追平機會，內馬爾 93分鐘禁區起腳射門，遭比利時門將庫斯圖瓦（Thibaut Courtois）靈敏一碰越過門楣，錯失契機，蒂特也顯得無奈。

「足球充滿隨機性，我不願意稱之為運氣。」蒂特不願相信運氣說，認為此言是不尊重對手，「你說庫斯圖瓦是好運嗎？不，他是優秀的門將。擊中球門也是難以預測的，但比利時確實非常強悍且有進攻效率。」

蒂特強調，足球場上不可預測事件、意外總是會發生，「我今天很難過的說，它就是發生了。只能說機會對我們是殘酷的，這的確令人難以接受。」

這只是蒂特從2016年年中執掌兵符以來吞下的第2場敗仗，同時也是近26場比賽中，首度單場失掉兩球，前25場以防守當家的巴西僅失6球。

蒂特不認為是球員表現疏失，「我們擁有多達3分之2的控球率，但比利時將他們的機會轉化為進球。即使我非常心痛帶點苦澀，但必須老實說，鍾愛足球的球迷看此戰會樂在其中，這是場精采的比賽。」