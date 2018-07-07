法國踢走烏拉圭 破魔咒進4強

聯合報 記者婁靖平／綜合報導 2018-07-07 00:56 用LINE傳送

法國瓦拉內（右）與格里茲曼一起慶賀進球，他們分別為球隊進了第一、第二球。 （法新社）

俄羅斯世界盃足球賽八強賽開踢，法國 上、下半場各進一球，以二比○擊敗烏拉圭 ，不但推進隊史在世足 賽對戰南美球隊十連不敗的紀錄，也拿下本屆世足賽第一張四強門票。

法國在上半場第四十分鐘獲得定位球機會，由格里茲曼 操刀，烏拉圭防線在門前集結，球開出後，在旁埋伏的瓦拉內突然竄出，躍身頂球，頭錘破網取得先機。

烏拉圭隨後也有一次相同的進攻機會，斯圖亞尼同樣用頭錘頂球，但被法國門將洛里斯飛身撲出；洛里斯說：「我們知道這會是一場激戰，大家都準備好了，充滿信心和渴望。」

下半場第六十一分鐘，格里茲曼在禁區外起腳勁射，烏拉圭門將穆斯萊拉高舉雙手，第一時間雖將球撥出，但球仍靠加速後力掉進門內，也讓法國吃下定心丸，而烏拉圭引以為傲的防守，並未發揮預期效果。

法國瓦拉內（右二）躍起頭錘，球飛過烏拉圭的防守球員，為球隊頂進第一球。 （法新社）

這是兩隊在世足賽史上的第四度對決，前三次（一九六六、二○○二及一○年）烏拉圭占上風，拿下戰績一勝兩和，法國這三屆都在分組賽遭淘汰，昨晚終於破除對戰「魔咒」。

法國十五次參加世足賽，第六度闖進四強，一九五八年首進準決賽，最後獲得季軍，一九九八年則以地主國身分，拿下隊史至今僅有的冠軍，今年有機會再度叩關。

烏拉圭在分組賽、十六強賽未輸球，自一九三○年以來、隊史首度在單屆世足賽拿到四連勝，但紀錄沒能延續，本屆比賽止步八強。

烏拉圭世足賽參加十三次，曾在一九三○、五○年奪冠，另在一九五四、七○及二○一○年闖進四強，近兩屆世足賽曾對歐洲球隊拿到四連勝，昨晚紀錄中斷。