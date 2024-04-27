「心之所至」即創主義（swiftism）攝影創作展

大成律師事務所（Dentons Taiwan）高級合夥律師謝文倩近期通過師大藝術研究所碩士考試後，隨即大膽嘗試整合新表現主義（Neo-expressionism）繪畫與即創主義（swiftism）攝影，策展於4月27日（星期六）09:00起至5月14日（星期二）18:00為止，在台電公司副樓「人文藝廊」舉辦「心之所至」創作雙展。

謝文倩律師繁忙工作之餘曾跟隨堂兄謝宏達教授（師大藝術學院學長）習畫多年，畫作及攝影作品屢獲國內、外展覽獎項；本次「心之所至」創作雙展，除包括15幅爰「關懷社會系列」為主題的新表現主義繪畫之外，還首次展出10幅精彩的即創主義攝影作品。強調「以攝影為畫筆」係「即創主義(swiftism)」發起人加拿大皇家藝術學院院士 劉榮黔先生（師大藝術學院大學長）的嶄新藝術思維，其以快門「抓住刹那，究成永恆」為表現形式，巧現即興曲式的幻想構圖（Fantaisie impromptu）。作品毋論如是書法般的恣意揮灑，抑或實虛光影間的飄然馨意，立體反映創作者內心的斑斕節奏，各種具象與抽象概念間傳輸獨特詮釋；劉榮黔大師經典妙稱即創主義是「用情人的眼神來看世界，用夢的眼睛來捕捉創意，用詩的感覺來表達巧思」，揭櫫一花一世界的「剎那即永恆」。

謝文倩律師的10幅攝影作品貼切掌握「即創主義」虛實相生神髓，甚獲 劉大師稱許；其包括A. 大千無象；B. 孕育；C. 向梵谷致敬；D. 旑韻；E. 飛花惹絮；F.寄語窈窕 ；G. 沁心；H. 漫步蕭瑟；I. 任意門；以及J.存在•不存在等；想像聽完每幅作品導覽解說，肯定會讓受眾訝異、驚嘆而急想躍躍欲試！

編號A：大千無象。圖/謝文倩提供 編號F：寄語窈窕。圖/謝文倩提供

「即創主義」是以相機為畫筆，以藝術美學與哲學襯底，意隨境轉揮灑之間，快門、光線「虛實相生」必須思索如何維繫美學構思；或許「意境」著重主觀「情思」，而不在於「實景」，但是確能順手拈來「感物起情」或「借物喻志」。「情思」是主觀心靈的感覺、意念，沒有客觀實體，看不見、摸不著，只能想像、體會，而不可確指，有時更非語言所能直接傳達，而為言外默會之「境」，期望藉此雙展激盪受眾頓悟啟發！