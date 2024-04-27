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老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

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老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的老公要她為中風公公洗澡。示意圖。圖／Ingimage
網友的老公要她為中風公公洗澡。示意圖。圖／Ingimage

孝順外包是指男人婚後要求老婆照顧自己父母起居，是相當為人詬病且不負責任的行為。網友的公公中風、婆婆身體欠安，她的老公竟要求她天天幫公公洗澡，想不到公公還因此起生理反應，讓她不知所措。其他人不解表示「隊友手斷了嗎？」並建議她請看護或申請長照資源。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的公公中風，婆婆身體不好，她老公要求她「天天幫公公洗澡」，最可怕的是，她一邊幫公公洗澡，公公竟一邊起了生理反應，她崩潰直呼「我該怎麼辦？」

其他人則留言「隊友沒手嗎？」、「自己的爸爸自己洗好嗎？怎麼好意思叫媳婦幫忙洗公公的，你老公也是很奇葩」、「果然神隊友」、「叫隊友洗！」、「隊友手斷了嗎」、「太驚嚇了，怎麼會媳婦幫公公洗澡」、「又不是你爸，洗什麼」、「你可以拒絕，請妳老公自己洗」、「你有事嗎？你怎麼會去幫你公公洗澡?他是死兒子嗎？」、「是我會哭出來，會覺得很委屈，為何讓自己過這種生活，馬上簡單東西收一收離開，不會再回去」。

還有人留言建議「申請長照來洗」、「你們不知道有長照資源可以申請嗎」、「快點請看護，錢能解決的」、「長照還要評估，早點申請，早點脫離苦海，短期花個看護來頂著唄，隊友請付錢謝謝」、「可以申請長照阿」、「真的請長照很OK」、「請日照人員來洗」、「為什麼隊友自己不去幫爸爸洗澡，不然就請長照來幫忙啊」。

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