「來自清水的孩子」闖美國書市 從政治受難者一生看台灣近代史

台灣圖像小說「來自清水的孩子」英文版在美國上市，作者、繪者及譯者本週在美東巡迴開講。從小人物看大歷史的架構，配合風格多變的繪畫表現手法，引起讀者熱烈迴響。

「來自清水的孩子」繪出政治受難者蔡焜霖的生命故事，橫跨日本統治、國民政府來台、白色恐怖、解除戒嚴到台灣民主化時期，有如台灣近代史縮影。作者游珮芸、繪者周見信、英文版譯者金翎（LinKing）24日起分別在普林斯頓大學、哥倫比亞大學、紐約公共圖書館出席文學講座，今天在駐紐約台北文化中心分享心得。

游珮芸說，講座上看到一些台裔年輕人，她很開心能透過這部書和他們談台灣歷史。也有早期旅美的長者十分在乎台灣民主化歷程，私下問她蔡焜霖如何找到「原諒的力量」，這是她在台灣講座較少遇到的讀者提問。

蔡焜霖生於1930年，2023年逝世。生前曾因參加讀書會，被羅織「參加非法組織」罪名，遭判刑10年，囚於綠島。出獄後，他在出版審查嚴格的年代創辦保留台灣漫畫香火的「王子」兒童雜誌，並協助台東紅葉少棒隊到台北出賽，促成紅葉傳奇。退休後積極參與白色恐怖平反運動，推廣人權教育。

游珮芸現任國立台東大學兒童文學研究所所長，2016年初遇蔡焜霖，深感兒童文學領域的台灣歷史大量素材都是翻譯而來，缺乏「自己的故事」，她因而萌生把蔡焜霖人生故事變成作品的想法。

她說：「給年輕人看，漫畫應該是CP值最高的，花的人力跟錢最少，但可以講很完整、很深的故事。」

游珮芸回憶說，2018年初開始訪談，蔡焜霖起初覺得自身故事不值得做成漫畫，幾經思考才答應。彙整資料、撰寫腳本後，2019年周見信加入創作，2020年4月推出「來自清水的孩子」首冊，直到2021年12月第四冊發行，共訪談蔡焜霖10多次，每畫一冊都先給蔡焜霖過目，修改完成才送印。

這套圖像小說已售出英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、阿拉伯文7種語言國際版權，獲台北國際書展大獎、金鼎獎、金漫獎及德國、法國、美國等地圖書獎項肯定。

游珮芸說，台灣歷史對國外讀者來說相對複雜，曾有人讀完「來自清水的孩子」後跟她說，一個人的生命故事可串起瑣碎的知識訊息。他期待美國讀者也能有類似反應，透過蔡焜霖的故事弄清楚原本搞不懂的事情。

「來自清水的孩子」是周見信首部漫畫創作。他說，由於故事嚴肅，他一開始就設定不走誇張的日漫風格，希望作品兼具文學性、藝術性。很高興今年參加德國萊比錫國際動漫展時，當地媒體報導台灣繪出自己的漫畫特色，亞洲漫畫出現日漫的另一種選擇。

這部作品將蔡焜霖人生拆成4階段，從童年、綠島關押、發展事業到人權志工，周見信融入鉛筆、版畫、漫畫網點、拼貼等多元表現手法，期望讀者透過圖像感受角色心理轉變、大時代變化。

周見信說：「主角生命史底下是整個台灣大歷史背景。小人物比較容易把人帶進故事，希望不同國家讀者看的時候能理解，台灣能走到今天的民主自由是經過這些變化而來。」

生於美國、在台灣成長的譯者金翎以中英文為雙母語，也學習日文。金翎說，美國很多人不熟悉台灣歷史，她學日文時，曾有同學納悶為何很多台灣長者「迷戀日本」、渴望當日本人，不了解這個族群在日治時期受日文教育的背景。

金翎認為，台灣民主化歷程或許也能給擔憂「民主倒退」的美國民眾一些啟發。

她說：「過去100年，台灣很大一段時間不是民主國家，我們卻很迅速地變成民主制度，獲得自由。在美國，最近大家感到很悲觀，好像民主要幻滅了，或許看這套書後會發現民主化也能很快。」