她結婚拿36萬聘金想當生子補貼 婆婆卻說：收了就是賣女兒！

台灣少數老一輩的人對婚姻抱持守舊觀念，甚至會認為「嫁出去的女兒等於潑出去的水」，婆家因此對媳婦百般刁難。有網友抱怨，她的娘家在結婚時收了男方自願給的36萬聘金，原打算做為未來生子的費用，婆婆卻主張「拿這36萬就是在賣女兒」，讓她非常無奈。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她當初結婚時，沒有硬性要求男方提供聘金，不過因為她老公想做面子，因此婚禮時擺出36萬聘金，撐撐場面，不過這些錢娘家沒有收走，而是由她留下，作為未來生小孩坐月子、買寶寶用品，及為了顧孩子無法工作的補貼。

該網友說，她的婆婆竟主張「拿這36萬就是在賣女兒」，讓她氣到反嗆「不然我出這36萬買妳兒子好了，但妳拿了聘金就要按傳統，妳兒子就是入贅嫁過來我們家的人了，不要太常回婆家，還要包辦岳父岳母的三餐、晨昏定省孝順岳父母，包攬家裡的家事，孩子的教育」。

該網友不解表示，都2024年了，怎麼還會有長輩用傳統來情緒勒索女性，「36萬就想買斷一個別人，從小捧在掌心的女兒一輩子？現在有的外勞當看護，一年都不只這個錢了，哪來的臉36萬就想奴役別人的女兒一輩子？」

其他人則留言「雙方家長當初也是同意，女方收聘金這也沒什麼啊，至少講好了聘金拿來做什麼事情，不懂巫婆又在做妖靠么幹嘛？我能體會媳婦的心聲」、「36萬婆婆可以不給啊，叫老公出啊！36萬現金都沒有，真的不建議結婚生小孩，婚前收錢容易婚後難啊」、「36萬買一個全職甚至職場女性，還包睡、包生、包家務，全年24小時不打烊，麻煩給我來2個」。