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愛愛完陰道感染⋯她竟被男友罵性生活混亂！氣到當場分手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友下體不適，就醫後確診是念珠菌感染。示意圖。圖／Ingimage
網友下體不適，就醫後確診是念珠菌感染。示意圖。圖／Ingimage

念珠菌感染是常見的女性問題，即使沒有性行為也可能感染，因此不算是性病。然而有網友近日與男友交歡後不幸感染，男友卻指責她性生活混亂，「一定不只一個前男友」，要她再去檢查，她氣到當場與男友分手，痛罵「生個病讓我看清一個人，不虧」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她近日休假與男友出門旅遊，兩人發生關係後，她的下體就出現不適感，周邊皮膚也起疹子，還有很多奇怪的分泌物，隔天就醫確診是念珠菌感染，醫師建議她調整生活，也建議除毛，避免私密處滋生細菌等。

該網友說，她也告知男友近日因身體狀況，暫時不能發生性行為，想不到男友卻開始出現異狀，訊息不回，關心他又裝沒事，甚至到男友家過夜，男友態度也越來越惡劣，她半夜起床上廁所，還被罵吵到他睡覺。

該網友表示，她忍無可忍對男友發脾氣，想問清楚男友是什麼意思，想不到男友卻反過來說「妳自己心裡清楚，是不是之前騙了我什麼，妳之前應該不只一個前男友吧？妳最好再去檢查一下，應該不是普通感染這麼簡單吧」

該網友傻眼表示，「我心裡一萬個問號飄過？大哥你看清楚，我這是念珠菌感染！念珠菌感染知道嗎，google一下就知道吧? 就算沒有性行為，也可能感染，不是性病！想不到他心裡是這樣想我的，當場和他分手了。也好，一個病讓我看清一個人，不虧」。

有同樣感染經驗的網友留言「沒點常識叫他google！我也是經常感染，醫生說女性尿道比男性要短所以會比男性更大機會感染，熬夜、睡眠不足、生活壓力大、抵抗力差、喝水少都會導致尿道感染！還有一樣就是性生活前排清尿尿，性生活之後都要上洗手間尿尿！這是醫生給我說的」。

還有人留言「可以除毛看看有沒有幫助，我自己是有除，很好清潔」、「有沒可能根本就是他太髒才害你感染」、「分手快樂，生病看清一個人」、「不要穿緊身褲，洗澡用陰道清洗劑，可以做完的時候清潔，夏天感染率高是很正常的」、「台灣的健康教育真的要加油」、「推薦除毛，做了VIO除毛，細菌就無法在私密處生長，尤其夏天悶熱更不容易感染」。

Dcard 分手 性行為 男友 私密處

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