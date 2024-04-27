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日本專家指744處城鎮恐消失 地方怒批：對至今努力潑冷水

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本民間專家組成的團體「人口戰略會議」，日前公布日本744個自治體（地方政府）「最終可能消失」的分析結果。日本街景示意圖。圖／Ingimage
日本民間專家組成的團體「人口戰略會議」，日前公布日本744個自治體（地方政府）「最終可能消失」的分析結果。日本街景示意圖。圖／Ingimage

日本民間專家組成的團體「人口戰略會議」，日前公布日本744個自治體（地方政府）「最終可能消失」的分析結果，遭「全國町村會」批評是對努力因應人口減少的自治體潑冷水。

日本放送協會（NHK）報導，人口戰略會議4月24日公布分析結果指出，到2050年止的30年內，將有占整體約4成的744個自治體，其轄內20多歲到30多歲「年輕女性人口」數量減半，人口快速減少最終可能造成該自治體消失。

全國町村會（National Association of Towns &Villages）會長吉田隆行昨天發表聲明說，全國各地自治體都拚命在因應人口減少，並進行各自的地區營造，「這項分析是對（各自治體）至今努力及採取對策潑冷水」。

吉田說，地方人口減少最主要因素是人口大量集中東京圈（首都圈，包括東京都、千葉縣、埼玉縣及神奈川縣）及少子女化，這並非單靠各自治體努力就有辦法徹底改善，不能簡化成僅是部分地方的問題。

吉田還說，專家應就截至目前為止的政策等以國家整體進行驗證，由中央政府站在第一線提供各自治體更多協助。

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