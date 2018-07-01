觸球最少、射門最多 C羅仍無力回天

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-01 10:16 用LINE傳送

C羅。 美聯社 葡萄牙 雖然靠著佩佩（Pepe）的頭錘攻進追平分，仍不敵卡巴尼（Edison Cavani）單場進2球的表現，以1：2敗給烏拉圭，在世界盃16強遭到淘汰出局，葡萄牙球星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）在最少的觸球機會中，創造最多次射門，但仍無力回天。

各隊對上葡萄牙，C羅絕對是看管重點，在烏拉圭的嚴防下，C羅全場只有49次觸球、25次傳球機會，這兩項數據都是打滿90分鐘球員中最少，不過6次射門則是全場最多，甚至與跟烏拉圭全隊相同，然而未能打破自己尚未在淘汰賽進球的紀錄。

烏拉圭在開賽第7分鐘就由蘇亞雷斯（Luis Suarez）吊球、卡巴尼頭錘破網，率先進球；葡萄牙在第55分鐘追平，一次的角球機會，35歲的佩佩（Pepe）在無人看防下在球門前將球頭槌進網，成為葡萄牙在大賽最年長進球球員；然而烏拉圭很快作出反擊，第62分鐘卡巴尼從禁區左路射門進球，再度建功。

葡萄牙全場射門次數20次，比烏拉圭的6次高出3倍以上，但多次與進球相差一線，總教練桑托斯（Fernando Santos）認為球隊離勝利已經很接近，「我們知道中間有點擁擠，所以讓部分球員在邊線嘗試拉開烏拉圭的防線，上半場做得不夠好，下半場有改進，但還是沒能成功。」

烏拉圭在俄羅斯世界盃拿下4連勝，總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）表示，球員對足球的奉獻展現在比賽中，也因此在失誤讓對手追平後，仍能保持穩健的心態。

雖然烏拉圭在持球時間、射門次數都低於葡萄牙，不過塔巴雷茲過去在義大利執教的經驗告訴他那不是重點，「就算沒有很多持球時間，你還是能打擊對手。」