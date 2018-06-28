被哥斯大黎加追平 瑞士球員：不意外

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-28 09:35 用LINE傳送

瑞士在小組賽最後一戰，以2：2與已遭淘汰的哥斯大黎加握手言和。 美聯社

瑞士 在小組賽最後一戰，以2：2與已遭淘汰的哥斯大黎加 握手言和，為瑞士踢進第一球的澤麥利（Blerim Dzemaili）不感到意外，「哥斯大黎加在前兩場比賽製造非常多機會，我們不覺得這是場好踢的比賽。」

瑞士以E組第二取得16強門票，下一戰將對上瑞典，隊史過往最佳成績僅打進8強，上一屆則是16強止步，但今年世界盃情勢詭譎，對於瑞士能否扮演黑馬角色，澤麥利説：「最這要的是我們晉級了，世界盃充滿意外，我們也可能是那支製造意外的球隊。」

瑞士在上半場第31分鐘率先進球，澤麥利（Blerim Dzemaili）在球門前方接獲安博洛（Breel Embolo）頭鎚助攻，破門入網，第88分鐘德米奇（Josip Drmic）也在中路起腳進門。

不過哥斯大黎加也踢進本屆賽會的一球，第56分鐘的角球由後衛華生（Kendall Waston）頭鎚輕鬆破網，全隊激動互相擁抱慶祝，下一球則靠瑞士在禁區兩度犯規，傷停補時階段獲得12碼罰球，並因烏龍球 追平。

瑞士門將索默（Yann Sommer）運氣不佳，雖然在哥斯大黎加罰球時撲對方向，但魯伊斯（Bryan Ruiz）踢出的球打中門楣，掉下來剛好打中索默後腦，反倒彈進球門，追平比數，索默成為世界盃史上第三位製造烏龍球的門將。

哥斯大黎加雖然已被淘汰，但踢起來仍拚勁十足，兩隊對抗性強，合計吞下6張黃牌，對瑞士來說最不划算的，就是兩名後衛利希史坦拿（Stephan Lichtsteiner）、沙爾（Fabian Schar）都吞下小組賽第二張黃牌，16強賽確定無法出席。

瑞士總教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）表示，雖然希望最好的球員能夠上場，不過這是一支23人的球隊，「我信任其他球員，上場的球員都能貢獻120%的力量，球隊也能應付有人缺席的狀況。」