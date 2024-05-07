以色列代表團赴開羅 哈瑪斯：救回人質最後機會

英國廣播公司（BBC）指出，以色列「技術專家」組成的代表團已抵達調停國之一埃及首都開羅，以便研議巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前同意的新版停火方案。另據法新社7日報導，一名哈瑪斯高階成員當天宣稱，開羅的談判會是以色列救回人質的「最後機會」。

該名要求匿名的哈瑪斯成員說，該組織會派代表到開羅會談，但這將是以色列總理內唐亞胡和人質家屬讓人質返家的最後機會。

BBC指，以方代表團由中階情報與安全官員組成，據信未獲得從事協商的授權，但假使該代表團成員認定協議已趨成熟，之後可望看到以方高階代表團到開羅協商，屆時很可能由以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞率團赴會。

上周末哈瑪斯同樣在開羅與埃及和卡達人員協商時，以色列評估哈瑪斯的立場仍遠非其所能接受，根本沒派員參加。如今以方派人赴會，已可算是有進步。

以色列仍認為哈瑪斯的休戰條件未符合要求，但至少正在參與談判過程。不過以軍在南加薩拉法地區的軍事行動持續，招致聯合國、埃及甚至西方盟友抨擊。以色列堅稱對哈瑪斯軍事施壓，有助促使其交出剩餘人質。