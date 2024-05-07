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虛擬幣詐騙案 律師王晨桓「電子監控」800萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

虛擬幣「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與首腦林耿宏32人起訴，14名羈押被告中，王晨桓移審後400萬元交保，檢方不服抗告成功，台北地院今晚再開庭，裁定王以800萬元交保，同時施以電子監控。

偵查中羈押禁見的是林耿宏、潘奕彰、王晨桓、集團帳房林耿漢、控股作手林婉榆、IMBA直銷團隊理事長林若蕎、IMBA行政人員林敬智、IMBA分會長劉宇恒、IMBA分會長王淑瑩、IMBA分會長吳誌軒、交易所主管高偉倫、交易所執行長張爾杰、負責藏匿人犯的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬與謝詩瑩母女14人。

14人日前移審，裁定羈押不禁見的有林耿宏、潘奕彰、林若蕎、林耿漢、林敬智，王晨桓則以400萬元交保。

王晨桓在移審時認罪，表示願意和被害人和解，還聲稱覺得虧欠家人與客戶，他自己也是法律人，與2名律師討論後決定認罪。

王晨桓告訴法官，在法律責任與社會責任下，他決定採取最好的方式處理，目前可支配資產有2500萬元，希望交保金可壓在450萬元內，法官裁定他以400萬元交保，須定時至派出所報到。

檢方起訴，詐欺集團2019年起詐銷MOCT、CSO、FITC、NFTC虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售，再成立IMBA直銷團隊推銷，同時在網路媒體發布假新聞、操縱幣價，以此誆騙1292人約8億元。

林耿宏將騙來現金中的1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費，將4300萬元給王晨桓，其中2600萬元為王牌交易所增資款，另有1700萬元投資曼谷建業法務事務所，再以4740萬元給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南加以隱匿。

王晨桓部分，他被控以「軍師」教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團，王同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿，另以收「保護費」名義向行家茶葉公司負責人何在彬詐騙7227萬元。

律師 王晨桓

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