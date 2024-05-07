成大生犀利問「習任期正當性」準陸委會主委邱垂正接招應答

準陸委會主委、現任海基會秘書長邱垂正7日上午應邀赴成功大學政治學系進行「現階段兩岸情勢與因應」的專題演講，演講後，面對現場學生提出大陸領導人習近平任期正當性、中共對台擴大文化認知作戰等提問皆逐一說明回覆。他並強調了海基會除了協商工作，更著重在交流與服務的任務。

據海基會新聞稿，邱垂正7日應成功大學政治學系教授周志杰邀請，對政治學系學生進行「現階段兩岸情勢與因應」的專題演講，現場也來了兩位海基會顧問政治學系教授洪敬富、法律系副教授陳怡凱，以及近80位學生參加。

海基會表示，在演講後，面對在場學生針對中共對台擴大文化認知作戰；台海若發生戰爭，國際是否會對台援助；對習近平任期正當性的解讀；兩岸如何追求和平等提問，邱垂正都逐一說明回覆。

邱垂正最後也說明海基會的工作任務，他表示，「除了協商之外，更著重交流與服務，尤其是強化對兩岸人民的服務，包括陸生、陸配、陸商、台商、台生等，同時也要推動更多的兩岸交流」。

邱垂正7日下午則前往台南大新美術館參觀「共南風-大新兩岸雙城青年藝術交流展」。據海基會新聞稿，此項藝術交流展是由大新美術館創辦人王慶祥所支持籌辦，並由台南藝術大學藝術史學系助理教授許遠達擔任策展人，邀請數十位兩岸青年藝術家共同參展。

海基會指出，邱垂正在王慶祥的陪同下，由大新美術館總監郭玫君擔任導覽，介紹此次藝術展的各項作品，見證兩岸青年藝術家的豐富創意。

據中國新聞社早前報導，此展是由廣州美術學院與台南藝術大學以「共南風」為題的藝術交流展覽，在日前由廣東省美術家協會藝術家、廣州美術學院師生等組成的廣州市文化藝術交流團於4月20日至26日來台參訪期間開幕。

公開資料顯示，大新美術館創辦人王慶祥是大舜集團董事長，也是現任廣州台商協會會長。王慶祥在展覽開幕致詞時表示，希望兩所大學的年輕創作者藉由這個平台共同展出、思想碰撞，促進廣州、台南雙城文化交流。